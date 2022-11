Enda lediga dagen – då skapar migrantarbetarna feststämning

Det myllrar av folk på fredagskvällen nere vid strandpromenaden i Doha. Det är ett av få ställen där stadsmiljön, som annars är byggd för att ta sig fram i med bil, tillåter att man promenerar utomhus.

Det är också en av få platser inne i staden som migrantarbetarna från främst Indien, Nepal, Bangladesh och Pakistan, som utgör upp emot 90 procent av Qatars befolkning, har tillgång till. Särskilt de med lågbetalda lågstatusyrken lever långt utanför Doha i läger och är avskurna från staden.

Argentinska landslagströjor är populära. Foto: Jonas Lindkvist

I europeiska medier har det i veckan rapporterats om fansparader med migrantarbetare i Doha, som hyllat bland annat England och Brasilien, och som misstänks vara organiserade av VM-arrangören.

Tidigare i Qatar har migrantarbetare bussats iväg för att till exempel hjälpa till med att slå ett deltagarrekord i ett maratonlopp 2015, eller fylla upp läktarna på friidrotts-VM. Att VM-paraderna är arrangerade har det inte framkommit bevis för.

Däremot står det klart att Qatar har bjudit in ett antal fans från olika länder som får flyga gratis till Doha och gå på VM-matcher, i utbyte mot att de ger en positiv bild av mästerskapet. Strax före premiärmatchen rapporterar nu The Guardian att deras fickpengar dragits in, och att arrangören skyller det på den dåliga publiciteten kring betalda fans.

På fredagskvällen vid vattnet, där vägar nu stängts av och VM-fanzoner har byggts upp, sjunger och firar flera grupper av människor, de flesta med antingen brasilianska eller argentinska tröjor. Det är migrantarbetare som håller på de populära landslagen, får vi förklarat för oss av flera personer.

I trängseln säger en arbetare, som inte vill säga sitt namn, att det alltid är ett sådant här folkmyller på fredagar. Det är den lediga dagen, och då kan man ta sig hit.