Engelsk press hoppas på sina rytande lejon

Brittiska medier är fyllda av uppmuntrande råd om hur Sverige ska besegras i Samara. The Times, förklarar strategin i en Ikea-ritning som slutar med att anfallen Harry Kane sätter bollen i krysset.

Tabloiderna The Sun och Daily Mirror talar om ”Mamma Mia! Here We Go A-Kane” och ”Captain Fantastic”. Flera anspelar på att Lejonen (smeknamnet på landslaget) ska ryta.

Som ett mantra har tv- och radiopratarna senaste dygnen matat ut: ”Bara en match står mellan mötet med Kroatien eller Ryssland och sedan finalen”, ackompanjerat av VM-låten It’s coming home.

England tränare Gareth Southgate må tala om att fokusera på en match i taget och att Sverige är en svår motståndare. På hemmaplan är förhoppningarna betydligt större.

Tidigare landslagsspelare som Gary Lineker, Alan Sheerer och Rio Ferdinand är alla säkra på engelsk vinst. Rio Ferdinand säger till BBC att han redan ser England som världsmästare.

Så säkra var engelsmännen inte före VM, vilket nu ställer till problem för dem som planerat annat denna lördag. Till exempel är detta en av de stora bröllopshelgerna och brittiska medier är fyllda med berättelser om hur paren ska lösa två krockande högtider.

Tennisfesten Wimbledon tar inte paus och förbjuder dessutom mobiler på läktarna. Så runt klockan 15, brittisk tid, lär det glesna bland åskådarna. En stor popfest i Hyde Park kör också på som vanligt. Arrangören hänvisar bland annat till att det inte går att utesluta förlängning i matchen.

Ett stort kyrkomöte i York med nästan 500 deltagare har dock justerat sitt schema efter krav från fotbollstokiga präster och biskopar.

Några röster som ger Sverige chansen hörs trots allt. Tidigare engelska tränaren Sven-Göran Eriksson säger till BBC att han det är 50-50 mellan länderna. Jesper Blomqvist, som spelat för Manchester United, skriver i The Times att all press är på England, att svenska spelet kommer att frustrera Southgates mannar och att Sverige är i en win-win-situation.

Och i Salisbury i fredags, där många poliser är utstationerade för att bevaka avspärrade områden, sade en polis till DN:

– Jag vill inte verka opatriotisk, men jag tror att Sverige vinner.

Sverige kan räkna med starkt stöd från Skottland, som traditionellt hejar på ABE (Anyone But England/alla utom England) liksom många italienare på engelsk mark som fortfarande sörjer att ett urstarkt svensk försvar hindrade Italien från att kvalificera sig till VM.

– Se till att ni slår England nu, sade en italiensk servitör till mig efter gårdagens middag.