Engelska fans portas och riskerar böter i Rom

Engelska fotbollssupportrar är kända för att i stor skara ta sig till de arenor runt om i världen där deras herrfotbollslandslag spelar.

Lördagens EM-kvartsfinal mot Ukraina i Italiens huvudstad Rom innebär däremot svårlösta problem för supportrar som tänkt resa in i landet endast för matchens skull.

Italiens ambassad i London meddelar att ingen supporter som reser in i Italien under dagarna före matchen kommer att få komma in på Olympiastadion i Rom.

”Ingen som varit i Storbritannien under de senaste 14 dagarna, oavsett nationalitet eller hemvist, kommer att släppas in på arenan, även om de har en biljett”, skriver ambassaden i ett uttalande enligt Reuters.

Engelska fotbollsförbundet (FA) går i linje med de italienska myndigheterna och skriver på sin webbplats att fem dagar i självisolering krävs efter inresa i Italien från Storbritannien.

”Det betyder att supportrar från Storbritannien som reser till Italien efter den 28 juni (i måndags) inte kommer att anlända i tid för att se EM-kvartsfinalen i Rom den 3 juli”, skriver FA på sin webbplats och fortsätter:

”Den som bryter mot restriktionerna och blir påkommen kommer att bli bötfälld på ett belopp mellan 400 och 3 000 euro (motsvarande 4 700 och 35 400 kronor) och riskerar åtal.”

Årets fotbolls-EM arrangeras på elva arenor i elva olika länder. England har hittills spelat samtliga fyra matcher på Wembley i London, vilket också är arenan där semifinaler och final spelas på nästa vecka.