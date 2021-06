England fick inte hål på ärkerivalen – trots det nära åttondelsfinal

På förhand målades matchen mellan England och Skottland upp som ett möte mellan två ärkerivaler. Två nationer vars stundtals ansträngda förhållande fått sig ytterligare både en och två näsbrännor under en stökig brexit-process.

Två nationer som på fotbollsplanen möttes redan 1872 i Glasgow – och som nu ställdes mot varandra för första gången i ett mästerskapssammanhang sedan EM 1996.

Och matchen var inte ens en halvminut gammal innan Skottlands Lyndon Dykes satte in ett knä på den engelske vänsterbacken Luke Shaw. Redan där kändes det som att tonen var satt. Under de första tio minuterna spelade Skottland aggressivt och satte hård press på hemmanationen.

Ändå var det Englands mittback John Stones som hade den första bästa målchansen när han på hörna nickade bollen i stolpen i den tolfte matchminuten. I regnet på nationalarenan Wembley utvecklade sig resten av den första halvleken i mångt och mycket till ett ställningskrig där England hade mest boll utan att för den delen skapa särskilt mycket.

Nästa stora chans kom med en knapp halvtimme spelad. Då drog Skottlands ytterback Stephen O'Donnell till på volley och tvingade Englands målvakt Jordan Pickford att sträcka ut alla sina 185 centimetrar för att hindra bollen från att gå i mål.

Den andra halvleken inleddes med ett betydligt piggare engelskt lag som testade den skotska burväktaren David Marshall. Men i en match som ett tag såg ut att öppna upp sig allt mer i takt med att matchklockan fortsatte ticka var det ändå inget lag som lyckades få in bollen i mål. Närmast var England som på stopptid nästan fick in bollen i samband med en tilltrasslad situation.

Tidigare under fredagen svämmade sociala medier över av filmer när sjungande skottar klev av tågen i London. Samtidigt rapporterade brittisk press om hur tusentals skotska supportrar, som i fotbollssammanhang går under namnet The Tartan Army, invaderat Englands huvudstad inför drabbningen. I slutändan fick The Tartan Army nöja sig med en poäng.

Några timmar innan matchen mellan England och Skottland spelade de övriga två lagen i grupp D, Kroatien och Tjeckien, oavgjort (1–1). Det innebär att England fortsatt är i förarsätet tillsammans med Tjeckien inför den sista omgången samtidigt som hoppet om en åttondelsfinal lever för både Skottland och Kroatien.

Fakta. Grupp D 1. Tjeckien, 4 poäng 2. England, 4 poäng 3. Kroatien, 1 poäng 4. Skottland, 1 poäng