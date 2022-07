Eriksson tvåmålsskytt i Djurgårdens kross

Djurgårdstränaren Kim Bergstrand valde att göra tre förändringar i startelvan mot Värnamo. Mest noterbart var att mittfältaren Elias Andersson startade som vänsterback då Pierre Bengtsson vilades och Elliot Käck var skadad.

I den 15:e minuten visade Andersson att han mycket väl kan spela vänsterback då han slog ett inlägg mot bortre stolpen som hittade Haris Radetinac. Med en välplacerad nick gjorde Radetinac 1–0 för hemmalaget.

Innan avspark hade Djurgården firat lagkaptenen Magnus Eriksson som passerat hundra allsvenska matcher i den blårandiga tröjan. I 30:e minuten fick han fira åstadkommandet ordentligt när han drev in i straffområdet och placerade in 2–0 med vänsterfoten.

3–0 sköts in från utanför straffområdet av Emmanuel Banda i början av andra halvlek. Skottet såg alldeles för löst ut för att kunna gå in men målvaktens sikt var en aning skymd och bollen rullade i stolpen och in.

Magnus Eriksson var dock inte klar med sitt målskytte. Efter en snygg upprullning på högerkanten slogs bollen snett inåt bakåt och kaptenen placerade in 4–0 från straffområdeslinjen. Den här gången med högerfoten.

Efter ett par missade lägen kunde även Victor Edvardsen hamna i målprotokollet när han rullade in 5–0 efter att ha rundat målvakten.

Värnamo har nu en poäng på fyra matcher sedan allsvenskans omstart. Att de besegrade Hammarby senast de besökte Tele2 arena var inte till någon hjälp på lördagen.

Gästerna stod lågt och började sällan pressa Djurgårdsspelarna förrän de var långt inne på offensiv tredjedel. Värnamos sätt att hota på var oftast en lång boll bakom Djurgårdens backlinje som sällan hittade rätt adress.

Nu väntar en tuffare period för Djurgården. På en vecka ska man varva ett dubbelmöte mot kroatiska Rijeka i kvalet till Europa Conference League samt åka till Hisingen och möta Häcken som man ligger två poäng före i tabellen med två matcher fler spelade.