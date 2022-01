Ett otäckt överfall, svenskmål och en stjärncomeback –höstens snackisar från Europas toppligor

Super League, England

Svenska landslagsbacken Magdalena Eriksson är lagkapten i Chelsea. Foto: Dave Shopland/TT

Tabellen haltar på grund av coronauppskjutna matcher, men Jonas Eidevalls Arsenal har skaffat sig ett litet grepp. Den nye svenske tränaren kan vara på väg att ta Arsenal tillbaka till toppen efter två år av Chelseadominans. I FA-cupfinalen var dock Chelsea starkast.

Tabelltoppen

1) Arsenal: 25 poäng, +27 i målskillnad

2) Chelsea: 21, +21

3) Tottenham (en match mer spelad): 20, +5

4) Manchester United (en match mer spelad): 18, +6

Höstens lirare

Vivianne Miedema, Arsenal. Visserligen ”bara” tvåa i skytteligan efter Chelseas Sam Kerr, men sju mål på nio matcher imponerar. Den nederländskan stjärnan var även den som satte tonen för hösten när Arsenal vann mot Chelsea i ett tidigt toppmöte i höstas.

Covidrädslan

Med det ordet förklarade tränaren Emma Hayes genomklappningen borta mot tyska Wolfsburg (0–4) som innebar att fjolårsfinalisten Chelsea missar kvartsfinal i Champions League. Svenska Zecira Musovic hade en mardrömskväll mellan stolparna. Två Chelseaspelare testade positivt före matchen och oron för smittspridning sägs ha påverkat resultatet.

Utropstecknet

Jonas Eidevall, Arsenal. Den svenske tränaren har tagit med sig vinnarkulturen från Rosengård och Malmö till London. Arsenal är hittills obesegrat.

Frågetecknet

Fjolårets ligatvåa har visserligen höjt sig i de senaste omgångarna och ligger sexa, men Manchester City har inte varit att känna igen i höst. Svenska Filippa Angeldahls nya lag har bland annat förlorat de på förhand förväntade toppduellerna mot Arsenal och Chelsea med 0–5 respektive 0–4.

Svenskorna

● Magdalena Eriksson, back, Chelsea. 9 matcher/1 mål.

Lagkaptenen och fjolårets Diamantbollenvinnare är en av Chelseas viktigaste spelare. Tvingades dock kliva av den ödesdigra CL-förlustmatchen borta mot Wolfsburg veckan före jul efter en smäll.

● Jonna Andersson, back, Chelsea. 8/0.

Landslagets vänsterback har mer och mer fått inta rollen som inhoppare i klubblaget. Bara tre matcher från start i höst.

● Zecira Musovic, målvakt, Chelsea. 3/0.

Andraval i klubblaget, men det har blivit ett par matcher både i ligan och i Champions League – ett måste för 25-åringen om hon i landslaget ska kunna konkurrera med Häckens Jennifer Falk om platsen bakom ettan Hedvig Lindahl.

● Filippa Angeldahl, mittfältare, Manchester City. 8/0.

Första proffsäventyret för spelaren som slog igenom stort under OS i somras. City har dock haft en hackig säsong.

● Anna Anvegård, anfallare, Everton. 7/1.

Målskyttet har inte lossnat på samma sätt som i damallsvenskan – än. Landslagsanfallaren har även varit skadedrabbad (hjärnskakning).

● Nathalie Björn, back, Everton. 6/0.

Har haft skadeproblem under hösten och bland annat missat viktiga VM-kvalmatcher.

● Hanna Bennison, mittfältare, Everton. 10/1.

Tre starter, sju inhopp och ett mål. Det är facit hittills för 19-åringen som kallas en av världens främsta fotbollstalanger.

Skytteligatoppen

9 mål: Sam Kerr, Chelsea.

7 mål: Vivianne Miedema, Arsenal.

6 mål: Fran Kirby, Chelsea och Kim Little, Arsenal.

Division 1, Frankrike

Norska superstjärnan Ada Hegerberg är tillbaka på planen i Lyon. Foto: Adam Ihse/TT

Fjolårssäsongen bjöd på ett maktskifte när Paris Saint-Germain bröt Lyons 14 år långa titelsvit. Elva omgångar in i årets säsong är ordningen återställd, Lyon leder med tre poängs marginal till jagande PSG.

Tabelltoppen

1) Lyon: 33 poäng, +46 i målskillnad

2) Paris Saint-Germain: 30, +29

3) Paris FC: 22, +13

4) Fleury 91: 21, +2

Höstens lirare

Comebacken har varit efterlängtad. Nu är norska Lyonstjärnan Ada Hegerberg, vinnare av Ballon d'Or 2018, tillbaka efter 20 månaders skadefrånvaro. Det har redan blivit fem mål på sex ligamatcher. Och dessutom tre mål i Champions League.

Överfallet

Ett otäckt överfall – där PSG-spelaren Kheira Hamraoui attackerades med järnrör på väg hem från en lagmiddag – har överskuggat själva fotbollsrapporteringen från den franska ligan. Motivet misstänktes först vara en konkurrenssituation i laget men polisen sägs nu undersöka om en eventuell otrohetsaffär, i Hamraouis tidigare klubb Barcelona, kan ligga bakom det inträffade.

Utropstecknet

Isländska landslagskaptenen Sara Björk Gunnarsdottir (Lyon) har precis fått en son. Under mammaledigheten spelar hon in en dokumentär som ska släppas i sommar om vägen tillbaka. ”Jag ser mig själv spela EM i England”, har hon sagt. Kontraktssituationer kring graviditet är något som diskuterats mycket i damfotbollen de senaste åren. Dokumentären ska bidra till att lösa upp tabun, säger stjärnan.

Frågetecknet

Det var en prestigekamp mellan fjolårstvåan och fjolårsmästaren. Då vann Lyon med hela 6–1 mot PSG i november. Kan PSG få revansch i returmötet?

Svenskorna

● Amanda Ilestedt, back, Paris-Saint Germain. 8 matcher/1 mål.

Landslagsbacken har fått stort förtroende i sitt nya klubblag och även nätat i Champions League.

● Emma Holmgren, målvakt, Lyon. 1/0.

Agerar reservmålvakt bakom chilenska storstjärnan Christiane Endler, men har fått debutera i sin nya klubb. Släppte då in ett mål mot Soyaux i oktober.

● Lova Lundin, anfallare, Soyaux. 3/0.

Den tidigare Kvarnsveden- och Umeåspelaren lämnade Spanien för Frankrike inför årets säsong. Doldisen har gjort tre inhopp.

Skytteligatoppen

8 mål: Marie-Antoinette Katodo, Paris Saint-Germain.

7 mål: Catarina Macario, Lyon och Melvine Malard, Lyon.

Bundesliga, Tyskland

Hanna Glas Bayern München leder Bundesliga. Foto: Mourad Allili/TT

Det är jämnare än på länge i en haltande tabelltopp, men Sofia Jakobssons och Hanna Glas Bayern München har gått in i vinteruppehållet med en enpoängsledning till uppstickaren Hoffenheim.

Tabelltoppen

1) Bayern München: 28 poäng, +33 i målskillnad

2) Hoffenheim: 27, +20

3) Wolfsburg (en match mindre spelad): 26, +22

4) Eintracht Frankfurt: 25, +15

Höstens lirare

Tabea Wassmuth, Wolfsburg. Bara två ligamål hittills, men Wassmuth var den som satte dubbla spikar i Chelseas kista när den den engelska fjolårsfinalisten slogs ut ur Champions League. 25-åringen leder också skytteligan i CL på åtta mål.

Undanskuffningen

Har tyska ligan blivit omsprungen? När brittiska The Guardian häromveckan listade de hundra bästa damfotbollsspelarna 2021 hade bara tolv klubbadress i Tyskland. Bästa spelare från Bundesliga var Bayern Münchens Lina Magull, på plats 26.

Utropstecknet

Fjolårstrean Hoffenheim har imponerat och närmat sig tungviktarna. 2–1-segern mot storklubben Wolfsburg tidigare i höst gör att man just nu ligger tvåa i den inhemska tabellen, och 4–1 mot engelska Arsenal räckte sånär till kvartsfinal i Europaspelet.

Frågetecknet

150 minuter. Så lite har svenska landslagsanfallaren Sofia Jakobsson spelat under höstens tolv omgångar med nya laget Bayern München. En minst sagt annorlunda situation i jämförelse med totalt 2 634 minuter i Real Madrid i fjol.

Svenskorna

● Hanna Glas, back, Bayern München. 9 matcher/2 mål.

Stjärnbacken har fått förtroendet från start i nio av seriens hittills tolv omgångar. Bidrar både defensivt och offensivt från sin kant.

● Sofia Jakobsson, anfallare, Bayern München. 5/1.

Har inte alls hittat rätt sedan flytten från spanska Real Madrid efter OS. Bara en match från start har det blivit i nya ligan.

● Rebecka Blomqvist, anfallare, Wolfsburg. 7/1.

Har haft en tuff situation med lite speltid (endast fyra matcher från start). Stukade foten i slutet av november och har inte spelat sedan dess.

Skytteligatoppen

9 mål: Lea Schüller, Bayern München.

8 mål: Selina Cerci, Turbine Potsdam och Maximiliane Rall, Bayern München.

Serie A, Italien

Lina Hurtig måljublar för Juventus. Foto: Claudio Benedetto/TT

Kan någon stoppa Juventus? Troligen inte. ”Svenskklubben” har gått rent hittills och ångar med sina elva raka segrar på mot femte raka titeln. Det skiljer redan åtta poäng ned till tvåan Roma.

Tabelltoppen

1) Juventus: 33 poäng, +25 i målskillnad

2) Roma: 25, +14

3) Sassuolo: 25, +12

4) Inter: 22, +11

Höstens lirare

Lina Hurtig, Juventus. Bara två mål i ligan, men drömmålet på volley i Champions League, mot schweiziska Servette, visade vägen till kvartsfinal.

Svenskligan

Hela elva svenskor huserar i Italien. Här finns allt från landslagsstjärnor och spelare som knackar på förbundskapten Peter Gerhardssons dörr till rena doldisar.

Utropstecknet

Karin Lundin. Så heter den svenska Firorentinaspelaren som nosar på skytteligaledningen i Italien. Med sex mål är hon bara två mål efter ledande klubbkamraten Daniela Sabatino.

Frågetecknet

Säsongen hade inte ens börjat när Juventus kritiserades starkt. I augusti lade klubben ut en bild på backen Cecilia Salvai på sitt officiella Twitterkonto, där 28-åringen gjorde en gest som kunde tolkas som rasistisk mot asiater. Fotot togs bort efter 25 minuter, och Juventus tvingades be om ursäkt.

Svenskorna

● Lina Hurtig, anfallare, Juventus. 11 matcher/2 mål.

Så gott som given startspelare för den italienska ligaettan. Även målskytt i målkalaset mot schweiziska Servette som tog Juventus till CL-kvartsfinal.

● Linda Sembrant, back, Juventus. 0/0.

På väg tillbaka från den korsbandsskada som höll henne borta från OS i somras.

● Amanda Nildén, back, Juventus. 8/1.

Landslagsdebuterade 2021. Sommarens flytt från damallsvenska Eskilstuna har varit lyckad.

● Marija Banusic, anfallare, Pomigliano. 10/3.

Serie A-nykomlingen är åttonde toppklubb för den landslagsmeriterade 26-åringen sedan 2013. Given startspelare.

● Stephanie Öhrström, målvakt, Lazio. 8/0.

Veteranen med ett förflutet i bland annat Rosengård har haft en tuff höst. Nästjumbon Lazio har släppt in 36 mål totalt på elva matcher.

● Karin Lundin, anfallare, Fiorentina. 11/6.

Är med sina sex mål ensam svenska om att vara med i toppstriden i någon av Europas skytteligor. Den tidigare Kif Örebro-spelaren verkar trivas i Italien.

● Elin Landström, back, Inter. 10/0.

Den tidigare Linköpingsbacken, som flyttade till Italien i somras, har fått stort förtroende hos tabellfyran med åtta starter hittills.

● Emelie Helmvall, anfallare, Sampdoria. 8/1.

Bytte Bari mot nykomlingen Sampdoria i somras. 28-åringen som i Sverige främst spelat i elitettan har startat i tre matcher.

● Sara Nilsson, mittfältare/anfallare, Hellas Verona. 11/0.

Tabelljumbon har hittills bara gjort fem mål i år. 26-åriga Nilsson tillhör inte målgörarna.

● Jonna Dahlberg, mittfältare/anfallare, Hellas Verona. 7/0.

Gör sin andra säsong i Serie A, i sin andra italienska klubb. Har dock bara fått starta i en match.

● Sejde Abrahamsson, back, Napoli. 11/0.

Bytte spanska Sevilla mot Neapel inför årets säsong. Har spelat nästan varenda minut för tabelltian.

Skytteligatoppen

8 mål: Daniela Sabatino, Fiorentina.

7 mål: Sofia Cantore, Sassuolo och Valentina Giacinti, Milan.

6 mål: Karin Lundin, Fiorentina.

Primera División, Spanien

Svenska landslagsprofilen Kosovare Asllani är Real Madrids största stjärna. Foto: Oscar J Barroso/TT

Ligan är mer eller mindre redan avgjord, även om tabellen haltar. Barcelona – med svenska Fridolina Rolfö i laget – är Europas nya fotbollsgigant, och mot inhemskt motstånd är klasskillnaden total. 86 mål framåt (!) och bara fyra insläppta är facit hittills efter 15 raka segrar i seriespelet.

Tabelltoppen

1) Barcelona: 45 poäng, +82 i målskillnad

2) Real Sociedad: 34, +19

3) Atlético Madrid (en match mindre spelad): 28, +19

4) Granadilla Tenerife: 28, +5

Höstens lirare

Alexia Putellas, Barcelona. Mittfältaren bär fram Europas just nu bästa klubblag. Ledargestalt och målgörare, och nyligen prisad med prestigefyllda Ballon d'Or som världens bästa spelare.

Historieskrivaren

Kosovare Asllanis Real Madrid är klart för kvartsfinal i Champions League för första gången någonsin. I ligan har det dock gått tyngre när laget under stora delar av hösten saknat sin svenska storstjärna.

Utropstecknet

Som ett bevis på Barcelonas totala dominans: Den regerande Champions League-mästaren krossade engelska seriedominanten Arsenal med 4–1 respektive 4–0 i höstens gruppspel i Europafotbollen.

Frågetecknet

Hedvig Lindahl var OS bästa målvakt i somras och håller fortfarande toppklass. Men i Atlético Madrid har hon i höst allt som oftast varit petad. Landslagsveteranen fick dock chansen i sista matchen före juluppehållet.

Svenskorna

● Fridolina Rolfö, anfallare, Barcelona. 14 matcher/4 mål.

Inte den av Barcelonas alla offensiva ess som spottat ur sig flest mål, men landslagsanfallaren – prisad med årets Diamantboll – har kommit in bra i sitt nya lag.

● Kosovare Asllani, mittfältare/anfallare, Real Madrid.

Storstjärnan har missat stora delar av hösten på grund av en knäskada. Var tillbaka när Real säkrade avancemang i Champions League, men saknades för jul på planen igen.

● Hedvig Lindahl, målvakt, Atlético Madrid. 6/0.

Har under hösten fått finna sig i att se merparten av klubblagets matcher från bänken. Har ett kontrakt med den spanska klubben som går ut i sommar.

● Hanna Lundkvist, back, Atlético Madrid. 0/0.

Svensk damfotbolls färskaste utlandsproffs har precis lämnat Hammarby för Atlético. Ytterbacken har ännu inte debuterat.

Skytteligatoppen

12 mål: Alexia Putellas, Barcelona.

11 mål: Geyse, Madrid CFF och Asisat Oshoala, Barcelona.