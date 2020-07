Ett udda mästerskap i sikte: ”Det skulle bli något alldeles extra”

Den stora ridsportsanläggningen i Falsterbo som i vanliga fall hade varit full av folk, hästar och tävlingar i världsklass står och slumrar. Inga bilköer, inga besökare och inget hundraårsjubileum. Men trots att tävlingarna är inställda är showens största dragplåster ändå på plats. På en rostig gammal cykel rullar Peder Fredricson in på området.

Du kan inte slita dig från Falsterbo?

– Nej, svarar han och spricker upp i ett stort leende.

– Det kändes väldigt konstigt att vakna i morse och inte ta på sig tävlingskläderna och cykla iväg. Så länge jag kan minnas så har jag varit här i juli varje sommar, på ett eller annat sätt.

Tillsammans med familjen har han hyrt ett hus på Näset för ett par dagars semester. Han är nyss hemkommen från den första grand prix-tävlingen sedan coronautbrottet. Det blev en rivstart på tävlingssäsongen med två veckor i St Tropez.

– Det var väldigt kul att vara i gång igen. I vanliga fall är vi iväg varje vecka, och det är ungefär samma gäng som är med på de femstjärniga tävlingarna. Vi är som en stor cirkus som åker runt med mer eller mindre samma människor. Man äter middag på kvällarna, pratar, ger varandra råd. Det har man inte haft på länge nu och det märktes av.

Ringrostigheten inne på tävlingsbanan släppte redan efter första klassen och sista dagen drog det ihop sig till GP-final.

– Det var riktigt bra sport och allt kom tillbaka och blev precis som vanligt. Konkurrensen var där, hastigheten, storleken på hindren, allt.

Att allt blev som vanligt igen syntes tydligt i resultatlistan. Peder Fredricson var tillbaka i toppen och placerade sig som trea med hästen Catch Me Not.

– Det var skönt att verkligen få djupkoncentrera sig igen. Få förbereda sig och gå in i den där bubblan. Det har man inte gjort sedan pausen började. Nu när det drog i gång igen så kände jag verkligen hur mycket jag saknat det.

Peder Fredricson fick en lite lugnare vår. ”Vi drog i handbromsen.” Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Det inställda tävlingsåret har skapat stora luckor i den vanligtvis fullbokade kalendern.

– I vanliga fall följer jag året genom tävlingarna. Falsterbo är alltid i juli, under hösten så blir det Hickstead och Dublin. Man vet att när åkrarna börjar plöjas så åker man till ett visst ställe, men nu är det som att månaderna bara har flutit ihop.

Men han har inte varit sysslolös. Hemma på Grevlundagården utanför Vitaby har verksamheten rullat på, men inte i samma tempo som vanligt.

– Vi lever ju på prispengar och hästförsäljning. Men det har inte varit några tävlingar så det har inte blivit några prispengar eller försäljningar heller.

Med tävlingarna som skyltfönster har det varit få kunder i butiken. Men till skillnad från många andra i hästbranschen har han och hustrun Lisen Bratt Fredricson, som han äger Grevlundagården med, klarat sig bra.

– Vi har kunnat dra i handbromsen, gått ner i arbetstid, minskat inköp och gått ner i kostnader. Men nu börjar det rulla i gång så smått igen.

Med mer tid hemma på gården har han kunnat finputsa på alla detaljer och ägna fler timmar åt att utbilda de yngre hästarna som är på uppgång. Hästarna har hållits i gång som vanligt, men har fått spendera mer tid i hagarna än i långa transporter runt om i världen.

– Mina hästar har inte påverkats negativt. De känns fräscha och bra. Det enda som vi inte har gjort hemma är att rida omhoppning, där man rider så fort man kan.

Själv har han också hållit i gång under pausen och utöver många timmar i sadeln har han testat på både padel och golf. Han har även haft tid att plocka fram målarpenslarna för första gången på länge. Utöver ryttarkarriären är han också grafisk designer och konstnär.

– Jag har målat lite och kört mer fysträning än vanligt. Jag har hängt med barnen och tittat på deras fotbollsträningar och matcher. Just då saknade jag inte tävlingarna så mycket, men nu när det är i gång igen så känner jag verkligen hur kul det är med sport på högsta nivå.

”När man gör det varje vecka tar man det lite för givet”, säger Peder Fredricson om att tävlingspausen har visat honom hur mycket han gillar att tävla. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Uppehållet från det hektiska tävlingslivet har inte påverkat honom negativt, snarare tvärt om.

– Det låter hemskt att säga men för mig har det nog varit bra att ha en liten paus. När man gör det varje vecka tar man det lite för givet. Det hade ju kunnat bli så att man nu åkt iväg på tävling och känt att... att det kanske inte är värt det. Men jag är glad att jag inte kände så, utan jag känner mig verkligen motiverad och inspirerad att bli ännu bättre.

Som en av världens bästa hoppryttare fanns det förstås förhoppningar om framgångar i ett OS i Tokyo i slutet av sommaren. Men att mästerskapet skjuts upp ett år tar han med ro.

– Det är så det är. Jag tror dock att det är värre för andra idrottare än för oss ryttare. Vi har en sport som man kan ha en lång karriär i. I en annan idrott har man kanske sin peak nu och ett år gör en väldigt stor skillnad. För oss ryttare kommer det fler OS.

Men frågan är om han kommer få rida ett mästerskap till på sin guldhäst All In. Hästen som gett honom både ett OS-silver och ett EM-guld hinner nämligen fylla femton år under 2021. Om det blir den bruna valacken han kommer att starta under nästa olympiad får All In själv avgöra. Känns han pigg och fräsch kan ekipaget runda av sin framgångssaga tillsammans med ännu ett mästerskap.

– Han kan absolut vara aktuell.

Även om hans bästa häst inte skulle följa med till OS så är det inte kört för Peder Fredricson. Han har lyxen att ha en handfull hästar hemma i stallet som går att matcha mot ett stort mästerskap.

Det är många år sedan Peder Fredricson hade möjlighet att tävla i SM. I år kan tävlingen bli speciell. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Ett lite mindre mästerskap som ligger närmare i tiden är SM som ska avgöras i Falsterbo i augusti. Även utan publik lutar det åt att det kan bli ett mästerskap som går till historien. Den svenska absoluta hoppeliten brukar vanligtvis inte delta, men i år skulle startfältet vara stjärnspäckat.

– Om det blir ett SM så kommer jag att vara med. Det var många år sedan sist, säger Peder Fredricson och tittar ut över den stora gräsbanan där det i så fall kommer att avgöras.

– Det skulle bli något alldeles extra med många ryttare som vill vara med som i vanliga fall inte är det. Och att få rida SM på en sådan här bana vore fantastiskt. Ett sådant SM har nog aldrig arrangerats i Sverige.

Fem frågor till Peder Fredricson Vilket är ditt smultronställe i sommar-Sverige?

– Jag måste ändå säga Österlen. Haväng är väldigt vackert. Hur ser ett maxpass ut?

– Jag tränar inte hästarna jättehårt, bara precis så mycket som de behöver för att kunna göra uppgiften. Vi ligger inte på maxprestation på våra hästar utan det handlar mycket om andra saker. Sundheten och hälsan är viktigast. Jag rider varje häst i max 45 minuter. Men för min egen del kan det bli sju timmar i sadeln om dagen när jag rider många hästar. Vad gör du för att njuta?

– Läser dagens tidning i badkaret. Vem har varit en viktig förebild?

– Jag kollar på alla som slår mig. Jag ser vad de gör och hur jag skulle kunna bli bättre. Vad gör du om fem år?

– Jag gör samma sak som nu, tävlar.

