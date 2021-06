Europa brann för bänkade Will Grigg : ”Kommer hemsöka mig för alltid”

För många kanske det är just detta som utgör den starkaste minnesbilden från förra EM-turneringen, rentav det som var avgörande för att den över huvud taget stack ut från mängden.

Under en månads tid sjöng tusentals fans runtom i Frankrike hans namn på läktare, gator och torg. Hur lyckades egentligen Will Grigg med konststycket att bli en kultspelare med hela fotbolls-Europa – utan att ens få ett inhopp i turneringen?

– Jag har några fantastiska minnen från den tiden och det var höjdpunkten på min karriär. Samtidigt var det en av de tyngsta perioderna jag haft, säger den mytomspunne nordirländske landslagsmannen.

Att fem år senare påstå att han är ”on fire” kanske är att ta i. Men med åtta mål på 14 starter och sex inhopp under våren är det tydligt att 29-åringen hittat spelglädjen sedan han blev utlånad från Sunderland till Milton Keynes Dons.

– Det är en klubb som jag känner till sedan tidigare då jag var här 2015. Att återvända hit var som att komma hem, säger han och tillägger:

– Jag har kunnat göra det som jag gör bäst, vilket är att göra mål.

2016 var EM-sommaren då Nordirlands fotbollsfans brann för Will Grigg – trots att han inte fick spela en minut i EM. Foto: imago sportfotodienst

Den som har följt Netflix-serien ”Sunderland 'Til I Die” vet hur dramatiskt det var när anfallaren, bara minuter innan januarifönstret stängdes, värvades från Wigan för tre miljoner pund – en rekordsumma i den engelska tredjedivisionen League One.

– På den sista dagen fick jag höra att Sunderland inte var redo att betala det som krävdes. Jag hade pyjamasen på mig och familjen var redo att gå och lägga sig, men vid halv tio på kvällen så ringde telefonen och ett bud hade accepterats. Då var det bara att köra till Wigan där vi hade en halvtimme på oss att ordna allt med kontraktet, vilket vi lyckades göra med någon minuts marginal. Det var verkligen dramatiskt, säger Will Grigg.

Väl i Sunderland gick karriären dessvärre i stå. Sedan ankomsten för två år sedan har målen varit lätträknade – fem på 49 ligamatcher – och Grigg tappade inte bara förtroendet i den rödvitrandiga klubben utan sedermera även sin landslagsplats i Nordirland.

– Jag kan inte argumentera emot det. Spelar du inte kan du inte förvänta dig att vara med i landslaget.

Är du närmare en uttagning nu efter din fina vår i MK Dons?

– Ja, jag skulle vilja tro det. Nu har jag gjort det bra och haft en lyckad lånesejour så jag tror absolut att jag är närmare en landslagstrupp.

Något fotbolls-EM den här sommaren blev det dock inte, vare sig för Will Grigg eller Nordirland. Framför tv:n fick han se Slovakien gå vinnande ur höstens playoff-möte och ta den sista platsen i Sveriges grupp.

– Det var förödande, särskilt med tanke på den otroliga upplevelsen vi hade förra gången. Så fort man fått smak för det så vill man ha mer. Att inte ta oss dit den här gången var hjärtskärande för oss alla.

Will Grigg (mitten) har åter börjat sätta skräck i motståndarnas försvar sedan utlåningen till MK Dons. Här har han gjort mål mot Swindon i den engelska tredjeligan. Foto: MI News/NurPhoto/Shutterstock

Han vet vad han pratar om, Will Grigg, som åter leds in på varför DN-sporten har sökt upp den engelskfödde nordirländaren som sommaren 2016 fick internationell kultstatus.

Det var höjdpunkten på min karriär. Samtidigt var det en av de tyngsta stunderna jag haft.

Bakgrunden till hajpen runt Will Grigg var att han hade öst in mål före EM: 25 i ligaspelet för Wigan och ytterligare fyra i cupspel och landslag. Detta fick Wigansupportern Sean Kennedy att skriva om texten i den gamla 90-talsdängan ”Freed from Desire” av den italienska artisten Gala och sedan ladda upp sången på sociala medier.

Resultatet? En viral succé.

”Will Grigg's on fire

Your defence is terrified

Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na”

Låten gick på högvarv inne på hemmaarenan DW Stadium och det dröjde inte länge innan den plockades upp också av de nordirländska landslagssupportrarna, detta lagom till fotbolls-EM där sången spreds som en löpeld även genom andra nationers anhängare.

Det ironiska var att Will Grigg, låtens budskap till trots, i själva verket var iskall i Frankrike och förblev kvar på bänken i tre gruppspelsmatcher och en åttondelsfinal.

– Sången fick massor av uppmärksamhet och kom till för att jag hade gjort 29 mål på en säsong. Jag var i mitt livs form och kände mig jättestark – och att inte ens få en minut på planen var något som jag inte kunde förstå, säger Will Grigg.

Dåvarande förbundskaptenen Michael O'Neill hade ett flertal möjligheter att kasta in EM:s mest omsjungna profil när Nordirland jagade mål. Inte minst i slutet av det som blev 0–1-förluster i gruppspelet mot både Polen och Tyskland – men kanske framför allt i åttondelsfinalen där Wales gjorde matchens enda mål med kvarten kvar att spela.

– Att åka ut på det sättet vi gjorde… Vi var i desperat behov av ett mål. Jag satt där och tänkte ”det här är min chans, det här är min stund” – men sen var jag inte en av de tre anfallarna som vi hade på planen. Jag kunde bara inte förstå det. Det är något som jag kommer tänka tillbaka på i slutet av min karriär och se som en missad möjlighet.

Will Grigg hoppas få chansen i den nordirländska landslagstruppen igen. Foto: Kevin Warburton/A Moment in Sport/ProSports/Shutterstock

Hur hårt satt besvikelsen kvar efteråt?

– Jag var väldigt besviken. Till denna dag, när jag pratar om det och tänker på det, så är det något som jag tror att jag aldrig riktigt kommer att begripa. Det är något som kommer att hemsöka mig för alltid.

Frustrerad, absolut. Men han var också överväldigad över att höra supportrarna skråla hans namn på arenorna i match efter match.

– Våra fans var ju helt fantastiska. Att höra dem sjunga mitt namn genom hela turneringen oavsett om vi vann eller förlorade var speciellt. När jag satt där tänkte jag att jag så gärna ville betala tillbaka till dem och visa dem vad jag var kapabel till. Hade jag fått komma in på planen så hade mottagandet varit otroligt.

– Det var flera gånger jag kände att jag hade kunnat komma in och förändra matchbilden. Det var underbart att höra fansen sjunga ens namn men man vill vara på planen när de gör det.

Tusentals nordirländska fans sjöng att Will Grigg var ”on fire” i gruppspelsmatchen mot Tyskland på Parc de Princes i Paris. Foto: Francois Mori/AP/TT

Gjorde sången det lättare eller jobbigare för dig när du inte fick spela?

– Jag vet inte, det var så mycket uppmärksamhet runt själva låten och mig att jag tror att folk hade glömt bort att jag hade gjort 29 mål under säsongen tidigare och att det var därför som sången kom till från första början.

– Det var inte förrän vi kom till Frankrike som jag insåg hur stor sången var. Den spelades i halvtidspauserna och i slutet av alla matcher – inte bara våra. Det var en märklig känsla. Andra länders fans sjöng den också, fast med andra namn.

Will Grigg tillägger:

– Det är något som jag är tacksam för, all support som jag har fått är helt fantastisk.

Får du fortfarande höra låten när du gör mål?

– Ja, jag har varit på en del arenor där de har fortsatt spela den. Sunderland använde sig av den och även här i Milton Keynes så spelar de sången om jag gör mål eller om vi vinner. Det är roligt och tar fram goda minnen.

Har du tröttnat på låten för länge sen eller är den fortfarande bra?

– Haha, den är inte lika populär längre så den är okej. Jag tror inte att jag någonsin kommer tröttna på den.

Fakta. Fem frågor till Will Grigg Vilka vinner fotbolls-EM? – De är kanske inte favoriter, men jag tror på Belgien. Vad tycker du om att EM spelas i elva länder? – Det är väldigt konstigt, särskilt under en pandemi, men ett intressant koncept. I normala fall hade det varit kul för fansen som hade fått resa runt mer och se olika delar av Europa. Generellt så har jag inget emot det. Hur går det för Sverige? – De är nog en outsider, om du inte har något emot att jag säger det. De kommer inte vara några favoriter men de har bra spelare och det är en stor turnering och allting kan hända. Var spelar du i höst? – Efter den här säsongen så är jag tillbaka i Sunderland. Jag har ett år kvar på kontraktet, inget är definitivt men vi kommer föra diskussioner i sommar om jag ska stanna eller lämna. Vi får se vad som händer. Kommer du slå dig in i landslaget igen? – Vi är i en period där vi försöker ta oss tillbaka in i ett vinnande spår. Det är en bra trupp där och jag skulle gärna själv bli involverad igen. Jag skulle gärna hjälpa till. Visa mer

