Expertanalysen: Spel på svensk fotboll för drygt 80 miljarder förra året

Spelandet på svensk fotboll når nya höjder. Det visar statistik som företaget Sportradar presenterat för Spelinspektionen och som DN tagit del av. Det schweiziska bolaget övervakar spelmarknaden globalt och har gjort en uppskattning av värdet på spelet på svensk fotboll förra året.

DN har genom att multiplicera det genomsnittliga spelet på en match med antalet matcher kommit fram till siffran för det totala spelandet för 2022:

Drygt 80 miljarder kronor.

Det är en stor siffra, men den förvånar inte Tom Mace, chef för Sportradars globala verksamhet.

– Med tanke på hur många spelbolag som erbjuder spel på svensk fotboll, särskilt på toppdivisionen, motsvarar dessa siffror våra förväntningar. Totalt omsatte sportbetting 1,45 biljoner euro 2021 (14,5 miljoner miljoner kronor), vilket illustrerar den enorma storleken på sportspelet i världen, säger Mace.

Fotboll är den mest attraktiva sporten när det gäller vadslagning, i Sverige och resten av världen. Enligt den europeiska polisorganisationen Europol omsätter spelet på fotboll globalt 900 miljarder euro.

På en genomsnittlig allsvensk match i fjol spelades det enligt statistiken från Sportradar för 14,7 miljoner euro, drygt 160 miljoner kronor. För toppmatcher i allsvenskan är siffran högre. En genomsnittlig match i superettan omsatte drygt 60 miljoner.

Även damallsvenskan och herrarnas division 1 har siffror som sticker ut med 20 miljoner kronor satsade per match. För damallsvenskan handlar det om en kraftig ökning de senaste tre åren. 2019 var motsvarande siffra 6,7 miljoner.

Enligt Sportradar spelades det för drygt 160 miljoner kronor på en genomsnittlig allsvensk match i fjol. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Spelet på svensk fotboll har legat konstant högt under många år. I Skandinavien är herrallsvenskan tillsammans med den danska Superligan den serie som lockar till mest spel, men 160 miljoner är lite jämfört med engelska Premier League, där en genomsnittlig match beräknas omsätta 2,3 miljarder kronor.

Det är viktigt att poängtera att Sportradars siffror är en uppskattning. I företagets övervakningssystem ingår drygt 600 spelbolag. Man bygger sin statistik på att göra en uppskattning av omsättningen hos 350 bolag och kombinerar det med officiell data från licensierade bolag samt annan marknadsinformation. Här ingår uppgifter från den illegala marknaden.

– Det finns hundratals välreglerade bolag världen runt, som ger oss möjlighet till överblick av oddsrörelser på alla områden. Men det finns också ett antal svagt reglerade operatörer, liksom grå eller svart verksamhet i länder där vadslagning är förbjuden. Dessa operatörer är ofta upphov till oro, eftersom de ger spelarna möjlighet att satsa höga summor, säger Mace.

Så hur säkra är Sportradars uppgifter?

Samuel Wahlberg, utredare vid Spelinspektionen, betonar att myndigheten inte ser dem som absoluta siffror.

– Vi använder dem som en fingervisning och det är siffror som vi kan sätta i relation till andra, säger Wahlberg.

Dan Korhonen, Svenska Spel, om Sportradars siffror: ”Väldigt stora, men rimliga.” Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Dan Korhonen är chef för sportspel på Svenska Spel och har lång erfarenhet av att analysera spelmarknaden.

– Min bedömning, baserad både på historisk data samt våra egna försäljningssiffror, är att de här siffrorna absolut är rimliga – väldigt stora, men rimliga, säger Korhonen, som menar att den illegala asiatiska marknaden är den som är svårast att göra en uppskattning av.

– Dock har Sportradar gjort detta så pass länge att precisionen i deras uppskattning bör vara god och den ligger närmast sanningen bland de uppgifter som finns att tillgå globalt, säger Korhonen.

Han anser att ökningen i damallsvenskan är särskilt intressant och inte oväntad.

– Spelbolag, medierna och idrotten själv har hjälpt till att öka intresset för damfotbollen och när intresset ökar och sändningar från matcherna görs tillgängliga globalt ökar även intresset för spelet under matchens gång, säger Korhonen.

Chris Kronow Rasmussen är dansk expert på spelmarknaden och verksam vid organisationen Fighting Financial Crime for Financial institutions (FCG). Han säger att han själv försökt att göra liknande beräkningar, men förklarar att det är svårt eftersom många icke-licensierade bolag sällan uppger sin omsättning.

Även Kronow Rasmussen pekar på svårigheterna med att bedöma den asiatiska marknaden. Däremot menar även han att siffrorna är rimliga.

– Spontant överraskar de mig inte, säger han.