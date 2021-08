Experten: Fredricson i storform gör Sverige till medaljfavorit i EM

– Peder (Fredricson) är ju i fortsatt storform, och bara det lovar gott, fortsätter hon.

Under Discoverys OS-sändningar var Linda Heed expertkommentator, men hon ingår också i hopplandslagets B-trupp. När DN når henne har hon precis kommit tillbaka från en ridtur i spöregn.

– Jag tyckte inte att vädret var ett tillräckligt skäl att ställa in. Det kan ju regna under en tävling också, säger Linda Heed.

– Men nu är jag dyngsur så jag undrar om det verkligen var en bra idé att ge sig ut, fortsätter hon med ett skratt.

Guldyran efter det svenska OS-guldet i hoppning har knappt hunnit lägga sig innan ett nytt mästerskap ska avgöras. Den 1-5 september avgörs hopp-EM i tyska Riesenbeck.

När samtliga lag nu är anmälda står det klart att många OS-ryttare kommer till start men bara ett fåtal OS-hästar.

Från det svenska OS-guldlaget är Peder Fredricson den ende ryttaren som även ställer upp i EM.

Där kommer han dock inte rida All In utan Catch Me Not. Att Fredricson är en vinnare även med Catch Me Not visade han i helgens stora internationella tävlingar i London där ekipaget vann den med prestigefyllda klassen.

I EM får Fredricson sällskap av OS-reserven Rolf-Göran Bengtsson på Ermindo, Douglas Lindelöw på Casquo Blue och Angelica Augustsson Zanotelli på Kalinka van de Nachtegaele. Ett rutinerat lag där samtliga fyra tidigare har tagit mästerskapsmedaljer.

Storbritannien väljer däremot att skicka ett ungt och relativt orutinerat lag. Ingen av deras OS-ryttare är uttagna utan fyra unga ryttare får chansen. Äldst av dem är 31-årige William Whitaker som kompletteras av Georgia Tame, 23 år, Emily Moffitt, 22 år, och Joe Stockdale, 21 år.

Även Irland – som hade det väldigt tufft i OS – ställer upp med ett ungt lag.

Inför avgörandet i laghoppningen i Tokyo låg Frankrike i topp. Hade deras sista ryttare Penelope Leprevost ridit felfritt hade guldet varit deras. Leprevost och hennes häst Vancouver de Lanlore hade det dock jobbigt och blev uteslutna. Därmed försvann medaljchansen.

I EM kommer Penelope Leprevost att rida Excalibur de la Tour Vidal. Även lagkompisen Mathieu Billout får jaga revansch i EM, och han gör det med samma häst Quel Filou som han red i Tokyo.

Från det belgiska OS-bronslaget finns två ryttare Pieter Devos och Jerome Guery med i EM-laget, men även de på andra hästar.

Sverige har tagit lagmedalj i tre av de fyra senaste mästerskapen: OS-guld 2021, VM-silver 2018 och EM-silver 2017.

– Några ryttare har visat vägen, och det gör att vi som är snäppet under också vågar tro att det är möjligt, säger Linda Heed.

Går det redan nu märka att intresset bland hästägare och andra sponsorer har ökat efter OS-guldet?

– Ja, det tycker jag. Jag har fått frågor om vad det kostar att köpa en OS-häst och vad som krävs för att göra en sådan resa. De frågorna har inte tidigare ställts i min värld.

EM i Tyskland mellan den 1-5 september är både en lagtävling och en individuell tävling.

