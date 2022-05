Expertens guldförklaring: ”Vågat ta obekväma beslut”

– De plockade in Theodor Lennström (i februari) och Dominik Furch (i oktober) och det är klart att de spelarna har varit svindyra. Med facit i hand, sett till det antalet hemmamatcher som klubben har fått under slutspelet, har de betalat tillbaka det med råge, fortsätter Sanny Lindström.

Det har varit en svängig säsong för nykorade svenska mästarna Färjestad.

I november var det dystra miner i Karlstad. Trots en på pappret stark trupp var Färjestad långt ifrån topplagen.

Klubbledningen bestämde sig för att agera och i november kom beskedet att general managern Peter Jakobsson hade fått sparken.

– Det var ett beslut som visade på handlingskraft, och något som behövde göras. Peter hade gjort ett jättebra jobb, men laget och organisationen behövde få en ny röst i toppen. Ett nytt ledarskap helt enkelt, säger Sanny Lindström.

Jakobssons ersättare blev den tidigare spelaren och lagkaptenen Rickard Wallin, som fick titeln sportdirektör.

Att Färjestad vågade agera och ta obekväma beslut lade grunden för SM-guldet, menar Sanny Lindström. Han berömmer också tränaren Tomas Mitell, och hyllar värvningen av Theodor Lennström. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

Tre månader efter att Rickard Wallin hade tillrätt meddelade han den 25 februari att tränaren Johan Pennerborn hade fått sparken.

Färjestad hade visserligen ökat poängsnittet, men laget sladdade fortfarande i tabellen och var då inte ett av de sex lagen som var direktkvalificerade till en kvartsfinal.

– Vi tycker inte att vi fått ut maximal potential ur vårt lag, och känner att varken resultat eller energinivå pekar åt rätt håll. Därför väljer vi att göra den här förändringen, sa Rickard Wallin till klubbens hemsida.

Pennerborns ersättare blev Tomas Mitell som de senaste två åren varit assisterande tränare i NHL-laget Chicago Blackhawks.

– Johan Pennerborn hade även han gjort ett bra jobb, men han blev nog kvar ett år för länge. Han hade lämnat över ett väldigt stort ansvar – för stort enligt mig – till spelartruppen. Det kunde han sedan inte ta tillbaka. Något som gjorde att det var spelarna som satte agendan och inte tränarna, säger Sanny Lindström.

Med Mitell i båset kom stabiliteten. Färjestad lyckades ta den sista direktplatsen till kvartsfinalen tack vare att de tog en poäng i den sista omgången.

I slutspelet gick det sedan allt bättre och bättre.

I kvartsfinalen vann Färjestad över Skellefteå med 4–2 i matcher. I semifinalen ställdes de mot seriesegrarna Rögle som var guldfavoriter, men Färjestad skaffade sig direkt ett grepp om matchserien när de tog ledningen med 2–0 i matcher. I den sjätte matchen säkrade sedan lagkaptenen Linus Johansson Färjestads finalplats när han gjorde segermålet i den andra förlängningsperioden.

Finalserien mot Luleå blev en rysare där de båda lagen vann sina respektive hemmamatcher och tvingade fram en sjunde och avgörande match. I torsdagskvällens avgörande final bröts hemmatrenden när bortalaget Färjestad vann säsongens sista match.

Den tidigare spelaren Rickard Wallin tog över som sportdirektör i november förra året. Foto: Tommy Pedersen/TT

Torsdagskvällens guldfirande – som lär pågå i flera dagar – var efterlängtat. Det var elva år sedan Färjestad senast vann ett SM-guld.

En lång tid för ett lag som sex år i rad mellan 2001 och 2006 var i final, och som blev svenska mästare 2002 och 2006.

Även under de följande åtta åren var Färjestad ett pålitligt topplag. Mellan 2007 och 2014 missade de bara semifinalen vid ett enda tillfälle, och vid tre tillfällen var de i final. Två av de gångerna, 2009 och 2011, blev det guld.

Men efter det har det som bäst blivit en semifinalplats, den kom 2019 när Färjestad förlorade mot Djurgården.

– När jag värvades till Färjestad 2009 fick jag höra ”kom till Färjestad om du vill vinna guld”. Det var så det var då. När jag skrev ett fyrårskontrakt med klubben visste jag att jag med stor sannolikhet skulle vara med och slåss om guldet vid något eller några tillfällen, berättar Sanny Lindström.

– Min första säsong slutade dock med en förlust i kvartsfinalen. Svaret på det blev en rejäl satsning den kommande säsongen och ett väldigt starkt truppbygge, fortsätter Sanny Lindström som våren 2011 blev svensk mästare med Färjestad.

– Det var liksom nästan självklart att Färjestad skulle vara med och slåss om guld, och jag tror att man levde kvar i det lite för länge. Man trodde att man kunde fortsätta att locka spelare med någon form av guldgaranti, men hockeykartan har ritats om. På den tiden fanns till exempel inte Växjö – som har tagit tre av de sex senaste SM-gulden – ens som en utmanare.

2011 blev Sanny Lindström svensk mästare med Färjestad, och hyllades tillsammans med lagkompisarna på Stora torget. Foto: Erik Mårtensson/TT

Backen Sanny Lindström tvingades avsluta sin egen hockeykarriär i förtid på grund av sviterna efter en hjärnskakning hösten 2012.

Sedan många år tillbaka jobbar han som expert hos C More. Han bor fortfarande kvar i Karlstad och har på nära håll kunnat följa hur oron och besvikelsen under hösten och vintern bytts mot tro och hopp under våren.

– Jag har som sagt bott här sedan 2009 och jag har aldrig varit med om ett sådant intresse för hockeyn som det har varit nu. Det är faktiskt helt galet, säger Sanny Lindström.

– Det är som om både stan och klubbens organisation har blivit ödmjuka inför framgångar. Det är inte längre något som tas för givet.

