Experter vill se krafttag mot idrottskorruption

Den danska organisationen Play the game, som bevakar integritetsfrågor inom idrotten, har under lång tid propagerat för en internationell byrå för att bekämpa den korruption och kriminalitet som brett ut sig inom idrotten under senare år.

En undersökning kallad ClearingSport visar att experter på området världen över instämmer.

I en enkätundersökning tillfrågades 251 personer, bland annat idrottare, idrottsledare, politiker, jurister, forskare och journalister. En överväldigande majoritet av de 79 procent som svarade ansåg att en organisation lik den som finns för antidopning (Wada) bör inrättas för att skydda idrotten.

Jens Sejer Andersen, Play the games grundare och ledare, säger att undersökningen pekar på den ökade otålighet som finns bland personer som vill skydda idrotten. Han menar att den politiska medvetenheten och investeringar i kampen mot idrottslig korruption många gånger saknas och pekar på att förövarna ständigt utvecklar sina metoder.

– Gamla typer som bruna kuvert som byter ägare, hemliga provisioner och utpressning har kompletterats med högteknologiska former av ekonomisk brottslighet, som ibland till och med är uppbackade av statsstyrda operationer, säger Andersen.

Han poängterar att undersökningens slutsatser inte skapar ett recept för hur korruptionen ska bekämpas, men att svaren visar att det rådande systemet har brister som gör att korruption och övergrepp tillåts fortsätta.

Det gäller till exempel tanken om att idrottsledare kan rensa upp i sina egna organisationer och problemet för rättsväsendet att agera när brottsligheten rör sig över gränserna.

I bland annat Australien, Kanada och Tyskland finns nationella initiativ. I Sverige finns organisationen Safesport Sweden.

– Men på transnationell nivå är de trovärdiga initiativen sällsynta, säger Andersen.

Svaren i undersökningen visar att antidopningsfrågor inte bör ingå i den nya byråns uppgifter utan bör stanna kvar inom Wada.

Finansieringen är en stor fråga att lösa och flera av experterna pekar på vikten av oberoende från stora idrottsorganisationer.

Arbetet med att etablera byrån, som har arbetsnamnet Waca (World Anti-Corruption Agency), kommer att gå vidare, bland annat vid Play the games symposium i Trondheim i februari 2023.