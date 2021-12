Färjestad förlängde sviten – vann mot Linköping

Linköping och Färjestad håller till på undre halvan av SHL – men sett till de fem senaste omgångarna tillhör båda lagen de fem formstarkaste i ligan.

Innan annandag jul hade LHC fyra raka segrar och 10 av 15 möjliga poäng i december, medan Karlstadgänget var uppe i tre vinster i följd och 9 av 15 poäng.

Östgötarna skapade dubbla jättelägen att ta ledningen – men Dominik Furch räddade helt frie Ben Maxwells skott och Georg Weigelt prickade stolpen då han fintat bort Furch i boxplay.

I stället pangade Gustav Rydahl in 1-0 för gästerna i samma numerära överläge. Ett skott som inte såg helt otagbart ut för hemmamålvakten David Rautio.

– Vi kan mycket bättre, vi måste komma in i spelet. De backar hem, och vi måste hitta ett sätt att komma igenom där, menade Rydahl i C More.

– Vi skulle vilja vända spelet lite snabbare och så vänder vi hem lite för ofta. Vi ska speeda upp det lite och forechecka så ofta vi får chansen. Vi kan även attackera målet lite oftare, sa Linköpings tränare Klas Östman till tv-kanalen.

Men av det syntes inte mycket i mittakten. Efter slarv av LHC i spel fem mot fyra skickade Pontus Widerström upp 2-0 i krysset.

– Det är inte alls som vi vill att det ska se ut. Det är tempofattigt, och vi låter dem göra lite som de vill, kritiserade lagkaptenen Jonas Junland i C More.

LHC skapade en hel del i sista perioden, men Furch räddade allting – fram tills Markus Ljungh tryckte upp reduceringen i nättaket.

Linköping hade nästan åtta minuter på sig att kvittera och tog på slutet ut målvakten. Men Rydahl nätade för andra gången, i öppen kasse, och säkrade de tre poängen.

– Det är inte alltid lätt att spela efter några lediga dagar, men vi löste det bra. Det är små marginaler, men på något sätt börjar vi i rätt ände, och åker mycket mer skridskor än dem i andra perioden och tar över där, menade Färjestads nye lagkapten Linus Johansson.