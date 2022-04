Färjestad krossade Skellefteå – klara för semifinal

Matchserien mellan Färjestad och Skellefteå har bestått av flera täta och jämna kamper. Efter att Färjestad lyckades vinna de första två matcherna kunde Skellefteå replikera och vinna match tre.

Efter att lagen därefter vunnit varsin match till var förutsättningarna inför den sjätte kvartsfinalen tydliga.

Vid Färjestadsvinst skulle laget vara klart för semifinal och Skellefteås säsong skulle vara över. Vid Skellefteåseger skulle en sjunde och direkt avgörande match spelas på onsdag.

Det slutade med det förstnämnda scenariot.

– Jag tror inte att Skellefteå uppskattade vårt fysiska spel. Det ska vi ta med oss in i semifinalerna också, säger Färjestads målvakt Dominik Furch till C More.

Precis som i de andra matcherna i kvartsfinalsserien präglades måndagens match av många tuffa närkamper. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Den sjätte kvartsfinalen startade i ett högt tempo. Efter att ha fått ett tidigt numerärt överläge kunde Skellefteå koppla ett spelmässigt grepp om matchen, men de riktigt heta målchanserna uteblev.

I stället var det Färjestad som tog ledningen när Michael Lindqvist snärtade in ett handledsskott i numerärt överläge efter drygt elva minuters spel.

Fyra minuter senare slog Lindqvist till igen. När Skellefteåbacken Filip Roos tappat pucken i egen zon kunde Färjestads Martin Johansson hitta en fri Michael Lindqvist mitt i slottet, som lade upp pucken i nättaket. 2–0 till Färjestad.

– Det var två ganska bra mål, så det var skönt, säger Michael Lindqvist, som i och med de dubbla fullträffarna gjorde sina första mål i årets slutspel, till C More.

Michael Lindqvist gjorde två mål i den första perioden och gav sitt Färjestad en drömstart. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Den andra perioden fortsatte i samma stil som den första. Skellefteå hade det mesta av pucken, men Färjestad stod för målen. Åtta och en halv minut in i perioden kunde Gustav Rydahl kontra in 3-0, ett resultat som stod sig perioden ut.

Färjestad fick ett jätteläge att utöka sin ledning direkt i den tredje perioden efter att Jonathan Pudas ramlat i egen zon och friställt Färjestads Jacob de la Rose, men skottet gick över.

Skellefteå jagade ett reduceringsmål, men Färjestads Dominik Furch visade sig vara omutbar och trots att Skellefteå sköt hela 32 skott var det inte ett enda som gick förbi den tjeckiske målvakten.

Det blev en lång kväll för Skellefteå som är utslagna ur slutspelet efter förlusten mot Färjestad. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

I stället kunde Färjestad utöka sin ledning genom Victor Ejdsell tio minuter in i den tredje perioden och när Skellefteå tog ut målvakten med sju minuter kvar kunde Theodor Lennström med sitt 5-0-mål sätta den definitiva spiken i Skellefteåkistan.

Kvällens resultat innebär att Skellefteå får gå på sommarledighet. För Färjestad väntar nu en semifinalsserie mot antingen Rögle eller Frölunda, beroende på hur tisdagens avgörande match mellan Rögle och Oskarshamn slutar.