Färjestad skakade av sig märkligt mål

Färjestad såg till att Leksands segersvit i SHL-ishockeyn stannade vid fem matcher.

Tack vare 5–3-segern ökar Karlstadlagets förhoppningar om en plats bland de sex bästa lagen när grundserien avslutas.

– Vi låter dem ta kommandot men visar en väldig karaktär och styrka i laget, sade Per Åslund till C More.

Åslund satte 5–3 i tom bur och säkrade trepoängaren efter att Färjestad vänt ett 1–3-underläge.

Det var raka motsatsen till segern mot Rögle i omgången dessförinnan då Karlstadlaget rivstartade fram till 3–0 i första perioden.

– Skönt att vi kan vinna på olika sätt, sade Åslund.

Det började med ett mycket märkligt mål i numerärt överläge för Leksand. Färjestad hade inte haft några som helst problem att försvara sig när backen Linus Arnesson fick kontroll på pucken och skulle skicka den över isen ned i gästernas zon.

I stället träffade han Emil Heinemans ben och målvakten Henrik Haukeland kunde förvånat konstatera att pucken låg bakom honom.

Leksand tog ett fast grepp om matchen och utökade till 2–0 på en tekningsvariant när backen Jonas Ahnelöv stack på mål och satte klubban till Mattias Ritolas passning.

Färjestad hade stora bekymmer att få kontroll på pucken men lyckades ändå få med sig ett viktigt mål in i första pausvilan. Lagkaptenen Victor Ejdsell hittade rätt med 13 sekunder kvar av första perioden.

– En riktig skitperiod. De kör över oss. Vi kan inte jaga grejer som inte finns där. Vi måste gå till oss själva och göra det enkla, sade Ejdsell till C More.

Något hände i omklädningsrummet. När Patrik Zackrisson, Ejdsells kaptenskollega i Leksand, stod framför mikrofonen en period senare lät det såhär:

– Vi tar några utvisningar och bjuder in dem i matchen. Vi blir passiva. Det är som om vi är rädda, jag vet inte för vad eller varför. Vi kommer ur balans.

Då hade Färjestad vänt till ledning med 4–3 trots att Leksand slog till först igen.

Jesse Virtanen reducerade till 2–3 innan Jacob Nilsson och Jakob Forsbacka Karlsson bökade in var sitt mål.

Efter 4–3-målet valde Leksandstränaren Björn Hellkvist att byta ut målvakten Janne Juvonen, som med en felriktad puck indirekt orsakade underläget.

Ersättaren Axel Brage höll nollan men det hjälpte inte.

I och med segern har Färjestad två poäng upp till Leksand och ytterligare tre till Frölunda på den eftertraktade sjätteplatsen.

Läs mer: Malmö vände mot Djurgården – som bjöd på avgörande målet: ”Olyckligt”