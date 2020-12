Färjestad tog tredje raka – slog Linköping

Både Linköping och Färjestad har varit formstarka i SHL-ishockeyn på sistone, med fyra segrar på de fem senaste omgångarna inför torsdagen.

Men östgötarnas skadelista har vuxit och nu hade man inte mindre än sju ordinarie spelare borta. Däribland tunga namn som skyttekungen Broc Little, samt backarna Jonas Holös och Filip Berglund.

Utan två av toppbackarna inledde man ängsligt i defensiven – och efter drygt halva den första perioden hade gästerna snott åt sig en tvåmålsledning då Joakim Nygård och Victor Ejdsell nätat.

– Vi slarvar för mycket och tappar puckar på fel ställen. Vi måste bli mycket mer noggranna och rejälare, kritiserade forwarden Henrik Törnqvist i C More.

Precis som när lagen möttes i Karlstad krävdes det att Färjestad ökade på till 3–0 (efter solouppvisning av Michael Lindqvist) innan LHC vaknade.

Plötsligt fick hemmalaget till ordentligt tryck i några anfall – och till slut kom utdelningen i powerplay. Henrik Törnqvist serverade Markus Ljungh öppen bur och skottet satt i nättaket.

– Det har hänt flera gånger tidigare den här säsongen, inte minst borta mot Färjestad, att vi inte kommer i gång förrän motståndarna gjort två eller tre mål. Nu får vi se till att hitta ett sätt att behålla momentum och trycka på mer mot deras kasse, sa Markus Ljungh i C More.

– Den första halvtimmen gjorde vi det bra och följde matchplanen. Men efter 3–0 slappnade vi av och bjöd in Linköping i matchen. Vi föll tillbaka till ett problem vi haft stundtals under hösten – att motståndarna får rulla runt för enkelt i vår zon, menade Michael Lindqvist i C More.

LHC fortsatte att skapa chanser i sista perioden, men Arvid Holm räddade allt. Något man inte kan påstå att darrige Niklas Lundström i hemmaburen gjorde. Jacob Peterson och Jonathan Blum ordnade 5–1 – tredje raka vinsten för Färjestad.