Färjestad vann första semifinalen – de la Rose segerskytt

Fyra gånger mötte Rögle och Färjestad varandra under grundserien – och det saknades inte mål under dessa matcher. Men slutspelshockey är något helt annat och det märktes i Ängelholm. För det var två respektfulla lag som inledningsvis kände på varandra.

I en chansfattig första period var det Färjestads Jacob de la Rose som bröt dödläget. Tillsammans med Marcus Nilsson kom duon i ett två-mot-ett-läge och när Nilsson skickade över pucken till de la Rose gjorde den sistnämnde inget misstag.

– Så fort ”Lilliz” fick pucken visste jag att han inte skulle skjuta så då var jag redo. Det var skönt, säger de La Rose i C Mores pausintervju.

Men det var inte slut där för Jacob de la Rose. För i den andra perioden sköt Färjestadspelaren in 2–0, återigen serverad av Marcus Nilsson i ett mål som väldigt mycket liknade det första.

Valtteri Kemiläinen satte Rögles första mål i den andra perioden. Foto: Anders Bjurö/TT

Av Rögles offensiva succékedja med Daniel Zaar, Dennis Everberg och Adam Tambellini syntes däremot ingenting. Då klev försvararen Valtteri Kemiläinen fram och dundrade in reduceringsmålet rätt i krysset i slutet av den andra perioden.

Men jublet i Ängelholm hade knappt hunnit lägga sig innan Theodor Lennström satte 3–1 till Färjestad.

– Det är ingen bra tajming på den. Jag tycker att vi spelar bra innan vi får in 1–2:an så det var tungt, säger Daniel Zaar.

I den tredje perioden styrde Anton Bengtsson in ett skott från Valtteri Kemiläinen och skänkte därmed nytt liv till Rögle. Närmare än så kom dock aldrig Rögle – i stället räddades laget av målvaktstalangen Calle Clang som flera gånger hindrade Färjestad från att göra ytterligare ett mål.

4–2 kom till slut och då var det i öppen kasse. Rögle fick i sin tur nöja sig med ett sent reduceringsmål i matchens allra sista sekund.

– Vi är där vi vill vara just nu. Men vi vet själva hur snabbt det kan gå i de här matchserierna så det gäller att vara påslagna, säger lagkaptenen Linus Johansson till C More efter matchen.

Färjestads Theodor Lennström (vänster) gjorde 3–1. Foto: Mathilda Ahlberg/Bildbyrån

Rögles tränare Cam Abbott var i sin tur besviken över insatsen, inte minst under lagets andra period.

– Då släppte vi till alldeles för många omställningar även om jag tyckte att vi kom tillbaka bättre i den tredje. Överlag är känslan att det finns en del saker vi hade kunnat göra annorlunda, säger Abbott.

Tack vare segern kopplar Färjestad ett tidigt grepp om semifinalserien. Nästa match spelas i Karlstad på måndag

Läs mer:

Rögles monstersäsong – han har spelat allra mest

Rögle pallade trycket – slår ut Oskarshamn

Färjestad krossade Skellefteå – klara för semifinal