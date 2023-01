Färjestads svit bröts när Skellefteå vann

Det var ett riktigt hett toppenmöte mellan tabelltvåan Skellefteå och tabelltrean Färjestad. Hemmalaget är inne i en väldigt bra period och hade inför matchen tagit poäng i nio matcher i följd.

– Det är en intensiv match, det smäller på mycket och det är tajt att få yta. Det liknar slutspelshockey, säger Skellefteåas Andreas Wingerli efter andra perioden, till C More.

– De här matcherna är de roligaste att spela.

Skellefteås Anton Olsson inledde målskyttet i den 14:e minuten i den första perioden med sitt 0–1-mål.

Hemmalaget kvitterade två minuter senare då Theodor Lennström kom fri men fälldes och domaren pekade på straffpunkten. Victor Ejdsell satte straffen.

– Det känns som att jag har en bra plan varje gång jag går in där. Någon gång missar jag, men gör jag som jag har tänkt vet jag att jag har en bra chans att göra mål, säger Ejdsell, om sitt straffskytte, till C More.

I mitten av tredje perioden gjorde Skellefteå 2–1, i numerärt överläge. Jonathan Johnsson spelade fram Filip Sandberg framför målet, och som sköt direkt.

– Det var riktigt skönt, speciellt att få göra det i powerplay, vi har inte skapat så mycket i powerplay innan. Skönt att den sitter, skönt med en vinst, säger Sandberg till C More.

– Det var en bra macka från Johnsson och bara att trycka dit den.

I slutminuterna tog Färjestad ut målvakten, men lyckades inte få in kvitteringspucken. Därmed har Färjestad förlorat alla tre matcher som man spelat mot Skellefteå den här säsongen.

Tabellplaceringarna är oförändrade, Skellefteå är nu fem poäng efter serieledaren Växjö efter 36 spelade matcher.