Fattiga storklubbar och välmående uppstickare – bandykartan ritas om

Fakta. Fem föreningar granskas för fortsatt elitlicens

Svenska bandyförbundets licensnämnd fattade för två veckor sedan beslut om att bevilja nio föreningar elitlicens för säsongen 2020/2021: Broberg/Söderhamns IF, Edsbyns IF, Frillesås BK, IFK Motala, IK Sirius, Sandvikens AIK, Vetlanda BK, Villa Lidköping BK samt Åby/Tjureda IF.

Bollnäs Gif samt Västerås SK uppvisar båda negativt eget kapital och står under fortsatt granskning.

IFK Vänersborg har genomfört ett offentligt ackord och Hammarby IF försatt sitt dotterbolag i konkurs vilket gjort att granskningen av klubbarna fortsätter.

Från AIK Bandyförening efterfrågar licensnämnden kompletterande information som underlag för vidare granskning.