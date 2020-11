Fem av VM-hjältarna dementa – debatten växer i England

Bobby Charlton, Jackie Charlton, Nobby Stiles, Ray Wilson och Martin Peters. Alla har de satt avtryck i den engelska fotbollshistorien.

Bobby Charlton styrde mittfältet i VM-finalen 1966 när England besegrade Västtyskland med 4–2 på Wembley.

Hans bror Jackie var centerhalv.

Hårdföre Nobby Stiles skötte det defensiva mittfältet, och bilderna när han efteråt lyfte segerbucklan med ett tandlöst grin är berömda.

Wilson var vänsterback.

Peters gjorde 2–1-målet i finalen.

Norbert ”Nobby” Stiles, till höger, bredvid kaptenen Bobby Moore. Foto: AP

Alla delar de också ett gemensamt öde: Demens.

Peters avled 2019 och Wilson 2018, båda i Alzheimers sjukdom.

Jackie Charlton dog i juli i år i lymfkörtelcancer, men var också dement sedan många år. Nyligen släpptes dokumentären ”Finding Jack Charlton”, där tittaren på ett närgånget sätt får följa hans sista tid i livet tillsammans med hustrun Pat. Han har svårt att gå och problem att få fram orden.

Nobby Stiles, som nyligen gick bort vid 78 års ålder, fick diagnosen demens 2016 och kunde inte medverka vid 50-årsjubileet av VM-guldet.

Och någon dag senare kom beskedet att även 83-årige sir Bobby Charlton lider av demens. Han vann VM, Europacupen och tog tre ligatitlar med Manchester United, där han fortfarande sitter med i styrelsen.

– Ännu en hjälte från vårt vinnande lag i VM 1966 har fått diagnosen demens. Sir Bobby, kanske den störste av dem alla. Det är både väldigt sorgligt och djupt oroande, skrev BBC-experten Gary Lineker, som gjorde 48 mål för England jämfört med Charltons 49, på Twitter.

Bobby Charlton, till vänster, bredvid Alex Ferguson under förre Manchester United-spelaren Harry Greggs begravning i februari i år. Foto: Press Eye Ltd/Shutterstock

De fyra avlidna spelarna levde i mellan 76 och 85 år. Det anmärkningsvärda är den höga andelen i det vinnande VM-laget, fem av elva, som utvecklat demens. Enligt en brittisk studie är risken för människor över 65 år en på 14 att få sjukdomen.

En annan studie från 2019, beställd av engelska fotbollsförbundet FA och spelarorganisationen PFA och ledd av hjärnforskaren Dr Willie Stewart på Glasgows universitet, visade att fotbollsspelare löper 3,5 gånger större risk än andra att utveckla demens. För alzheimer, som är den vanligaste demenssjukdomen, är risken fem gånger större. Medicinska journaler från 7.676 professionella spelare som var aktiva mellan 1900 och 1976 undersöktes och jämfördes med 23.000 människor från den vanliga befolkningen. Enligt Stewart är detta heller inget fenomen enbart för den äldre eran fotbollsspelare.

Så vad är då orsaken? Som den vanligaste uppges det upprepade våldet mot huvudet, de många nickarna. Inte hårdheten i sig, utan att det sker återkommande under en lång period.

En ny kampanj som tydligare ska utreda kopplingen mellan demens och upprepade slag mot huvudet leds av Judith Gates, hustru till den förre Middlesbrough-spelaren Bill Gates, 76. Bill Gates har en neurodegenerativ sjukdom som bara kan orsakas av återkommande huvudskador.

– Bill var stark i luften, som reportrarna beskrev det på 60- och 70-talet. Nu får han betala för den styrkan. För varje dag blir Bill mindre av sig själv, säger Judith Gates till The Guardian.

Judith Gates anser att sambandet mellan hjärnskakningar och idrott bagatelliseras av den inflytelserika organisationen Concussion in Sport Group (CISG). CISG grundades av Internationella olympiska kommittén och sponsras av de internationella rugby- och fotbollsförbunden World Rugby och Fifa, samt ishockey- och ridsportförbunden. Kritiker menar att dess experter har för nära band till de olika sporterna.

Målet med den nya kampanjen är att samla forskare, idrottare och vårdgivare för att organisera en oberoende forskning, mer inriktad mot de aktiva.

Kampanjen backas nu upp av Jackie Charltons fru Pat och Nobby Stiles son Rob och barnbarnet Caitlin.

– Det finns för många intressen inom sporten. Vi behöver oberoende forskning för att skydda framtidens spelare. Vi måste främja utbildning, säger Rob och Caitlin Stiles i ett gemensamt uttalande.

– Jag stöttar arbetet för att förbättra situationen för aktiva, så att framtida spelare inte drabbas av samma lidande som Jack och Bill (Gates), säger Pat Charlton till The Guardian.

Det finns ytterligare en gemensam nämnare i Willie Madren, som spelade tillsammans med både Bill Gates och Nobby Stiles i Middlesbrough. Han led av en motorneuronsjukdom och dog endast 49 år gammal. Manager för dessa tre spelare vid den tiden var Jackie Charlton.

Av de sex spelarna till höger på bilden i Englands VM-finallag 1966 har alla utom Jimmy Greaves utvecklat demens. Spelarna från höger: Jackie Charlton, Jimmy Greaves, Martin Peters, Bobby Charlton, Nobby Stiles och Ray Wilson. Foto: AP

Några bevis för att just Jackie Charltons demens skulle ha orsakats av fotbollen finns inte, men familjen är övertygad om att så är fallet.

Den förste fotbollsspelaren som fick sin död klassad som arbetsskada var Jeff Astle. Den förre engelske landslagsmannen och West Bromwich-spelaren dog vid 59 års ålder, dement. Efter obduktionen fastslogs det att han dött av en arbetsskada, vilket i det här fallet var upprepade nickar.

Även den förre Everton- och Hull-spelaren Alan Jarvis död kopplades till arbetsskada. Jarvis var aktiv på 1960- och 70-talet och hans fru Dilys sade att ”det konstanta nickandet inte kan ha gjort honom något gott”.

Rättsläkaren John Gittins sade så här:

– Situationen är inte entydig, jag säger inte att professionell fotboll alltid orsakar demens, sade Gittins som lade till att fotbollsspelande var en faktor i sammanhanget och att det kan bli fler fall i framtiden när vetenskapen kommer i kapp.

Sedan i februari i år är det i England inte tillåtet för fotbollsspelare under tolv år att nicka på träning, däremot under match.

Chris Chilton var klubbkamrat med Alan Jarvis och är Hull Citys bäste målgörare genom tiderna. Tack vare en insamling från supportrar och tidigare stjärnspelare kan familjen nu ta hand om Chilton, som behöver konstant tillsyn på grund av sin demens.

– Det känns som att det här är väldigt utbrett, säger hans son Gary Chilton. Det är inte bara Englands 66-lag, flera från det Hull-lag som pappa spelade i har det också. Pappa är en av många från den tiden som lider av denna sjukdom och de blir fler och fler. Det är helt förödande för familjerna. Det är en grym sjukdom.

Den förre irländske VM-spelaren Tony Cascarino, 58, skrev nyligen i en krönika i The Times att han räknar med att utveckla demens. Dels för att hans far är senil, dels för alla nickar han gjorde under sin fotbollskarriär. Cascarino skriver att han redan har svårt att hitta orden och har svårt med koncentrationen. Han hade planerat att göra en hjärnröntgen i år, men den har inte blivit av på grund av coronapandemin.

”Mitt viktigaste mål var ett nickmål mot England på Landsdowne Road 1990. Att nicka var det jag kunde bäst och jag skulle inte vilja ändra på det, för utan mitt huvudspel hade jag inte blivit proffs. Men det betyder inte att jag vill att mina barn ska nicka bollen. Jag vet att det inte är bra för någon, inte för barn. Även en liten påverkan kan orsaka skada och sporten måste ta itu med detta”, skriver Cascarino i The Times.

Cascarino märkte att Irlands dåvarande förbundskapten Jackie Charlton hade svårt att hålla reda på namn redan vid 58 års ålder.

Även Englands nuvarande förbundskapten Gareth Southgate, 50, har i en intervju med BBC uttryckt sin oro över att i framtiden få demens som ett resultat av en 18-årig fotbollskarriär.

Gerd Müller, en av de största tyska fotbollsspelarna med 68 mål på 62 landskamper för Västtyskland. Foto: imago

Det mest kända exemplet i Tyskland är Gerd Müller, som gjorde 68 mål på 62 landskamper för Västtyskland och 487 mål för Bayern München. ”Der Bomber” avgjorde VM-finalen mot Nederländerna på hemmaplan 1974 med sitt 2–1-mål.

I Tyskland hyllades nyligen nationalhjälten på sin 75-årsdag. Men något firande för egen del blev det inte. För fem år sedan berättade familjen att Gerd Müller lider av alzheimer.

– Han är sängliggande 24 timmar om dygnet och är bara vaken korta stunder. Han är lugn och jag tror inte att han lider. Han är i sömnen sakta på väg till ett liv efter detta, säger frun Uschi Müller i samband med 75-årsdagen.

Källor: The Guardian, The Times, BBC

