Fem golfare i delad ledning i US Masters – för första gången

De fem i topp är Jason Day (Australien), Francesco Molinari (Italien), Adam Scott (Australien), Brooks Koepka (USA) och Louis Oosthuizen (Sydafrika).

Alla ligger sju under par efter de två första dagarna där de två sistnämnda imponerat med varsin runda med 66 slag, par är 72. Det är första gången i tävlingens historia som så många golfare delar ledningen halvvägs. Anmärkningsvärt är också att alla fem spelare vunnit minst en major sedan tidigare.

Jagas gör de av fyra spelare på sex under par – en av dem är Tiger Woods. Under fredagen spelade han storartat och gick fyra under par, men rundan hade kunnat sluta väldigt illa.

Den världsberömde golfaren hade slagit ut sig i skogen på det 14:e hålet. Woods stod för en fantastisk prestation när han från den utsatta positionen tog sig in på greenen. Men i ögonblicket efter slaget rusade en säkerhetsvakt fram för att hålla bort publiken, denne halkade och landade olyckligt på Woods högra fot. Han grimaserade illa men verkade efter en stund vara okej.

På de två avslutande hålen gav han sig själv bra birdiechanser, men hålen är förrädiska på Augusta National och Woods avslutade rundan med två par och totalt 68 slag.

Woods var framför allt framgångsrik i sin puttning och är som vanligt publikfavorit när det vankas tävling. Fortsätter han med detta spel är det inte alls någon omöjlighet att han får ta på sig den gröna kavajen för första gången på 14 år. Senast han vann US Masters var 2005, på samma tävling stod han för ett av golfhistoriens mest berömda slag. Han lyckades chippa in bollen från en till synes nästan omöjlig position på det 16:e hålet.

Woods vann senast en major i US Open 2008 på Torrey Pines i San Diego.

Henrik Stenson och Alexander Norén klarade cutten på fredagen, den sistnämnde med nöd och näppe. Gränsen drogs nämligen där Norén ligger nu, tre över par. Stenson ligger ett slag bättre men var klart missnöjd efter den andra rundan.

– Kämpainsatsen är det inget fel på men spelmässigt är det inte mycket att ha, sa Henrik Stenson efter rundan.

TV–tider lördag Enligt svenskgolf.se 15.35: Alex Norén/Billy Horschel 15.55: Henrik Stenson/Haotong Li 19.45: Matt Kuchar/Phil Mickelson 20.05: Tiger Woods/Ian Poulter 20.25: Louis Oosthuizen/Dustin Johnson 20.35: Brooks Koepka/Adam Scott 20.45: Francesco Molinari/Jason Day Visa mer

