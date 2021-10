Fem snackisar efter Sverige–Kosovo

Sverige–Kosovo, 3–0 (1–0)

1–0 (29) Emil Forsberg, 2-0 (62) Alexander Isak, 3-0 (79) Robin Quaison.

Matchbetyg: 3

Det blev ett kärt återseende mellan det svenska fotbollslandslaget och publiken på Friends arena. Kosovo saknade inte chanser att såra Sverige men såväl spelmässig kvalitet som bollinnehav var till klar fördel för hemmalaget. Vid sidan av Alexander Isaks makalösa skott i krysset lär dock alla andra detaljer falla i glömska bland de 44 213 åskådarna på nationalarenan denna afton.

• Efterlängtat publiktryck

För första gången sedan november 2019, när Sverige kvalade till EM mot Färöarna, var det fullt publiktryck på en landskamp på Friends arena med 44 213 åskådare på plats. På den ena kortsidan sjöng Gula väggen så det dånade från början till slut – och ljudnivån blev knappast lägre …

• ”Isak’s on fire”

… när Alexander Isak välkomnade tillbaka publiken med kanske det vackraste målet vi sett på Friends arena sedan Zlatan Ibrahimovics cykelspark mot England 2012. Efter långskottet i krysset som innebar 2–0 mot Kosovo gick ”Isak’s on fire – your defence is terrified” på högvarv bland de svenska fansen.

• Tätt utan Lindelöf på plan

Janne Andersson hoppades in i det sista, men Victor Nilsson Lindelöf blev aldrig spelklar. Landslagskaptenens fru, Maja Nilsson Lindelöf, hade fortfarande inte fött parets andra barn i tid till mötet med Kosovo, vilket innebar att Marcus Danielson och Joakim Nilsson fick chansen som mittbackspar. Målchanser bakåt saknades inte – men Sverige höll tätt även utan ”Vigge” på plan.

• 5 minuter och 10 sekunder

Kritiken mot VAR har till stor del handlat om den långa tid det kan ta att se över en situation. Efter Sverige–Kosovo fick belackarna ytterligare vatten på sin kvarn. Det tog hela fem minuter och tio sekunder för domarteamet att ta beslut om den straff som gav Emil Forsberg chansen att göra 1–0.

• Quaison 28-årig målskytt

Robin Quaison vet hur man firar en födelsedag på bästa sätt. Den på lördagen 28 år fyllda anfallaren behövde bara fyra minuter på sig att döda matchen efter att han blivit inbytt i den andra halvleken. Quaison utnyttjade ett virrigt bortaförsvar och fintade bort tre motståndare innan han skickade in 3–0 för Sverige.

