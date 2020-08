Femte raka för Lyon i Champions League

Sedan Eugénie Le Sommer tryckt in 1–0 efter 25 minuters spel var inte frågan om Lyon skulle försvara titeln, utan snarare hur stor segermarginalen skulle bli.

För det var uppenbart tidigt i matchen att Lyon hade en startelva med högre kvalité. De spelade sig gång efter gång förbi Wolfsburgs press och kunde söka avslutsmöjligheter.

Framför allt var det högerbreddaren Delphine Cascarino som sårade Wolfsburgs defensiv.

Wolfsburg däremot fick slita oerhört hårt för att hitta fram till offensivt straffområde. Och väl där var bensinen ofta slut. Fridolina Rolfö, som avgjorde semifinalen mot Barcelona, och Pernille Harder jobbade i uppförsbacke tidigt i matchen.

Anfallare Nikita Parris fick rött kort när Lyon besegrade PSG i semifinalen (1–0). Innebar att engelskan var avstängd i söndagens final. Tränaren Jean-Luc Vasseur fick därmed söka en reservlösning på positionen som toppforward. Och valet föll på Eugénie Le Sommer, som normalt sett har en offensiv mittfältsroll.

Men det var Delphine Cascarino som bäddade för 1–0 efter en bra aktion på högerkanten. Spelade vidare till Le Sommer som tog ett snabbt avslut. Wolfsburgs målvakt Friederike Abt räddade med en benparad, men Le Sommer gick på egen retur. Här stod båda mittbackarna, Lena Gössling och Sara Doorsoun, bara och tittade på.

Och det var på nytt Cascarino som öppnade upp försvaret när Lyon ökade på till 2–0. Cascarino gjorde bort två försvarare innan hon spelade in till Amel Majri. Via en tysk försvarare hamnade bollen hos japanskan Saki Kumagai som placerade in bollen vid högra stolpen.

Rutinerade Alexandra Popp gav dock Wolfsburg en livlina när hon nickade in reduceringen till 2–1 med dryga halvtimmen kvar. Det var Harder och Rolfö som skapade yta på vänsterkanten innan Rolfö spelade in till Ewa Pajor. Polskan vände snabbt och spelade vidare till Popp som kom löpande och nickade i mål med kraft.

Nu började Wolfsburg vinna fler andrabollar. Tog in Pauline Bremer i ett offensivt byte. Men den där riktigt heta kvitteringschansen kom aldrig.

I stället kunde isländskan Sara Björk Gunnardottir avgöra genom att göra 3–1, med två minuter kvar.

En bra slagen hörna boxades ut, Le Sommer tog skott på ett tillslag, och Gunnarsdottir styrde skottet i mål från nära håll.

Mittbacken Wendie Renard och målvakten Sarah Bouhaddi personifierar Lyon. Den 30-åriga lagkaptenen Renard och 33-åriga Bouhaddi har varit med under klubbens hela storhetstid, som startade säsongen 2006-07 då man vann ligan för första gången.

Efter söndagskvällens final har Renard och Bouhaddi vunnit Champions League inte mindre än sju gånger. De har dessutom 14 franska ligatitlar och nio cuptitlar vardera.