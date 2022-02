Fifa arrangerar VM – trots de upptrappade striderna

Fakta. Deltagarna i klubblags-VM

Går in i första rundan: Al Jazira (Förenade Arabemiraten, med som värdnationslag), AS Pirae (Tahiti, ersättningslag till oceaniska Champions League-vinnarna Auckland City som tvingade lämna återbud på grund av coronaläget)

Går in i andra rundan: Al Hilal (Saudiarabien, vinnare av asiatiska Champions League), CF Monterrey (Mexiko, vinnare av nord/centralamerikanska Champions League), Al Ahly (Egypten, vinnare av afrikanska Champions League)

Går in i semifinalerna: Chelsea FC (England, vinnare av europeiska Champions League), SE Palmeiras (Brasilien, vinnare av sydamerikanska Copa Libertadores)