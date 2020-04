Fifa: Spelarkontrakt ska förlängas

Nästan all internationell fotboll står still under coronapandemin och pågående säsonger har stoppats tills vidare.

Därför släpper Fifa nya riktlinjer anpassade till läget och presenterar flera förändringar. Fifa vill att alla påbörjade säsonger ska spelas klart, och övriga direktiv anpassas därefter.

Till exempel ska spelarkontrakt som egentligen går ut den 30 juni i år – det gäller bland andra Wolfsburgs svenska landslagsmålvakt Hedvig Lindahl – ska förlängas tills säsongen i fråga har avslutats. I anknytning till det ska den nuvarande klubben också kunna behålla en spelare, trots att spelaren redan skrivit kontrakt med en annan klubb inför nästa säsong.

”I och med att fotbollen står still i de flesta länder är det uppenbart att säsongen inte slutar när vi trodde att den skulle göra det. Därför föreslår vi att kontrakten förlängs tills säsongen faktiskt är över. Detta är i linje med intentionen då kontrakten skrevs och ger sportsligt integritet och stabilitet.”, skriver Fifa.

Transferfönstren påverkas också. Inledningsvis väljer Fifa att förlänga övergångsperioden från 12 veckor i dagsläget, till 16.

Fifa vill vara flexibelt och anpassa transferfönstren till den rådande situationen.

– Även om våra riktlinjer inte löser alla problem, bör de bidra till att ge klarhet och stabilitet. Vi hoppas att detta är ett positivt exempel på hur fotbollen kan enas i dessa svåra tider, säger Fifaordföranden Gianni Infantino.

Svensk fotboll har framfört önskemål om att få ha fönstret öppet till slutet av maj. Enligt Svante Samuelsson, sportchef hos Föreningen svensk elitfotboll, Sef, har Fifa ännu inte svarat.

– Vi jobbar fortfarande med att upprätta en direktdialog med dem. Det är också riktlinjerna vi fått: Att varje enskild liga ska ta kontakt med Fifa för att få svar på sina frågor och/eller önskemål, säger Samuelsson till Aftonbladet.