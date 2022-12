Fifa-toppen: ”Det blev det bästa VM:et någonsin”

För knappt en månad sedan skapade Gianni Infantino rubriker världen över med ett uppmärksammat tal dagen före VM-premiären mellan Qatar och Ecuador.

”I dag känner jag mig som en qatarier. I dag känner jag mig som en arab. I dag känner jag mig som en afrikan. I dag känner jag mig gay. I dag känner jag mig funktionsnedsatt. I dag känner jag mig som en migrantarbetare”, inledde Infantino sitt berömda anförande där han gick till hård attack mot hur västvärlden skildrat omständigheterna runt fotbolls-VM i Qatar.

Med två dagar kvar till finalen mellan Argentina och Frankrike mötte schweizaren journalisterna på nytt i samma stora aulaliknande sal i Dohas kongresscenter, den här gången med en mindre konfrontativ uppsyn – och slog fast att det ännu inte avslutade världsmästerskapet saknar motstycke.

– Tack till alla som varit involverade och bidragit till att det här VM:et blev det bästa någonsin, säger Infantino och styrker sitt påstående genom att bland annat lyfta rekordnoteringar som 3,27 miljoner besökare så här långt på arenorna, ett publiksnitt på 52 760 åskådare och att länder från samtliga kontinenter tog sig vidare till gruppspelet.

Han tillägger att VM i Qatar snart passerar gränsen för fem miljarder tv-tittare och bekräftar att Fifa gjort en vinst på 7,5 miljarder dollar (motsvarande 77 miljarder kronor) sedan VM i Ryssland 2018, vilket är en miljard dollar mer än den föregående fyraårsperioden. Prognosen just nu är att avkastningen fram mot VM 2026 i Mexiko, USA och Kanada kommer bli 11 miljarder dollar.

Infantino på väg in på scenen i Dohas kongresscenter. Foto: Odd Andersen/AFP

I samband med fotbolls-VM har Fifa fått ta hänsyn även till andra siffror, de som rör antalet migrantarbetare som mist livet i Qatar sedan landet tilldelades mästerskapet 2010.

Tidigare har en högt uppsatt tjänsteman i Qatar angett att antalet döda migrantarbetare med koppling till VM är ”mellan 400 och 500”, men enligt tidigare uppgifter som Qatar offentliggjort är 40 dödsfall relaterade till VM och av dessa beskrevs 37 som icke-arbetsrelaterade incidenter.

När Infantino ombeds reda ut vad som gäller svarar han:

– Varje person som dör är en för mycket. Det är en tragedi, för familjen och för oss alla. Siffrorna du nämner gäller två olika saker. Det är tre plus en (som dog under VM-turneringen) som har dött under byggandet av arenorna. De 400–500 övriga är människor som dött i generella byggen sedan 2014. När vi pratar om de här siffrorna så måste vi vara väldigt noggranna och inte skapa intrycket av att något handlar om något annat. Vi måste vara uppmärksamma på hur vi förmedlar det.

Qatars behandling av landets migrantarbetare – som byggt all infrastruktur kopplad till fotbolls-VM – har under många års tid kritiserats hårt av människorättsorganisationer. Foto: Jonas Lindkvist

Utöver outredda dödsfall är det arbets- och boendeförhållanden för gästarbetarna som varit i fokus. Precis före VM utlovade Fifa sitt stöd för ett permanent kontor för Internationella arbetsorganisationen (ILO) i Doha. Några som dock hölls utanför förhandlingarna var internationella byggfacket BWI.

– Vi har ju inte fått sitta med i samtalen, så det är jättesvårt för oss att bedöma om det här är något som faktiskt ger resultat eller om det är en papperstiger, sade Byggnads ordförande Johan Lindholm till DN efteråt.

På fredagens pressträff underströk Infantino att migrantarbetarnas villkor är en prioriterad fråga även efter VM.

– Vi gör vad vi kan för att förändra arbetarnas situation. Vi har gjort det, det pågår, och vi gör vad vi kan i framtiden också. Vi fortsätter att jobba med det och är väldigt nära en överenskommelse med ILO som gör att vi kan utnyttja rampljuset som riktas mot VM till att göra livet bättre för de här människorna och deras familjer, säger Fifa-ordföranden.

Ett flertal landslag valde att inte bära sina ”One Love”-bindlar under VM med risk för sportsliga repressalier. Foto: IMAGO

När matcherna väl skulle starta vädjade däremot Infantino till samtliga fotbollsförbund att avstå från att uttala sig om politiska frågor och ”dela ut morallektioner”.

Vissa lag hade likväl ambitionen att protestera mot bristen på mänskliga rättigheter och det faktum att homosexualitet är olagligt i Qatar genom att låta deras lagkaptener bära en så kallad ”One Love”-bindel på armen – en kampanj som stoppades efter att Fifa hotat med sportsliga konsekvenser.

Det handlade om att låta fotbollen stå i fokus och att respektera gällande regelverk, menar Infantino.

– Fifa har 211 förbund att ta hänsyn till. Vi har många olika angelägenheter från många olika länder med olika kulturer och sätt att se saker och ting. Vi måste ta hand om alla, vi är en global organisation och diskriminerar inte någon baserat på deras statsskick, regim eller värderingar. Det handlar om en faktor och det är att de måste komma samman. Det handlar om att respektera regelverk, säger Infantino och fortsätter:

– Reglerna är till för att respektera 211 fotbollslag, inte deras stater – utan deras lag och fans som kommer för att njuta av fotboll. Vi försvarar värderingar och mänskliga rättigheter. Fifa försvarar allas rättigheter i VM.

– Alla som kommer hit till arenorna och de som tittar på tv kanske bara vill tillbringa 90 minuter eller mer utan att behöva fundera på något annat än att njuta av glädjen och känslorna.

Läs mer:

Inte bara fotboll – Qatar miljardinvesterar även i konst

Johan Esk: Välkommen till Fifas lyxversion av Ullared