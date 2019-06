Fina svenska slutrundor men amerikansk seger i US Open

Just nu: spara 50%

Henrik Stenson inledde avslutningsvarvet på Pebble Beach i Kalifornien som delad nia. Men efter fyra birdies på de första sju hålen dök svenskens namn plötsligt upp bland toppnamnen och de blågula supportrarna började hoppas att stjärnan skulle blanda sig i kampen om slutsegern.

Men som flera andra spelare på banan tappade Stenson på de sista nio hålen. Bogeys på 15 och 16 gjorde att han definitivt kunde avskrivas från titeljakten.

Slutresultatet, delad nia, fem slag under par, var hans bästa resultat i en major sedan femteplatsen i US Open i fjol. Och framför allt mycket bättre än den sviktande form han visat under våren.

– Jag är nöjd med veckan. Det har varit kul och Pebble Beach är en fantastisk bana. Sedan har jag slitit lite med spelet ibland och hållit ihop det bra ibland. Vi tappade synken lite på sista nio hålen och fick kriga mer för paren, säger Stenson till Svensk golf.

Nu ser han fram emot nästa major – British Open i mitten av juli.

– Det har varit en lång väg för att hitta formen. Den är fortfarande inte riktigt där, men detta visar ju att man med bra inställning, rutin och spelstrategi kan göra bra ifrån sig på en sådan här tävling i alla fall.

Om det var Nutella-smörgåsen som gjorde att spelet fungerade vet Marcus Kinhult inte, men sista dagen satt det i alla fall. Foto: Warren Little/AFP

Marcus Kinhult hade inget med toppen att göra. Men US Open-debutanten avslutade fint på årets andra golfmajor.

Svensken gick runt på 66 slag, fem under par, och gjorde därmed sin klart bästa runda i tävlingen. Kinhult, som låg delad 64:a inför söndagen, inledde med att sätta ett 130 meter långt inspel metern från hål och en enkel birdie.

Därefter blev det ytterligare fem birdies, plus en bogey, innan de 18 hålen var spelade. Totalt slutade Kinhult på par i tävlingen och klättrade rejält, när alla spelarna hålat ur hamnade han på 32:a plats.

– Äntligen, där satt den. Det var två, tre greener jag missade och fick rädda mig, men annars var det stressfri golf vilket var kul, säger Kinhult till Svensk golf.

– Det är klart att det känns väldigt mycket bättre att åka hem med ett sånt här varv. Sen är det klart att man hade hoppats på lite mer de första tre dagarna, nu var vi ju avhängda i dag. Kul att få revansch på banan också.

Förutom att han kunde spela mer avspänt under söndagen lanserade Kinhult en annan teori om varför det gick så bra på slutvarvet – en smörgås med chokladkräm på.

– Det var lite kul, jag åt en Nutellamacka i fredags morse och sköt under par, åt ingen i torsdags eller lördags (när det gick sämre). Det är klart att man inte är skrockfull, men det var gott i alla fall, säger Marcus Kinhult.

Vann US Open, årets tredje major, gjorde Gary Woodland.

Det som såg ut att bli en spännande avslutningsdag på US Open blev till slut närmast en eriksgata för amerikanen, som efter en 69-runda vann med tre slags marginal.

När Woodland bara hade det avslutande 18:e hålet kvar att spela visste han att det skulle räcka med en bogey för att säkra segern. Men 35-åringen tog det säkra före det osäkra och fixade en birdie.

Där många andra slagit bort sig på sista hålet i en majortävling var Woodland iskall. En säker spoon från tee följdes av två ännu säkrare järnslag och en perfekt niometersputt för fyra slag på par 5-hålet. När bollen rullade i koppen sträckte Woodland armarna i luften och hyllades av tusentals åskådare runt greenen.

Det var första gången på åtta försök som Woodland lyckades hålla en ledning från lördagen ända in i mål på PGA-touren, och han gjorde det vid helt rätt tillfälle. US Open-segern är hans första majortitel i karriären.

Woodland vann med tre slag före den regerande mästaren Brooks Koepka.

