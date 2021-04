Finalernas mästare: ”Vet inte hur det känns att förlora”

Guide till SM-finalen i innebandy

När och var: 24 april kl 15.15 i Gavlehovshallen, Gävle.

Vilka möts: Serieettan Team Thorengruppen och tvåan Pixbo Wallenstam. Matchen sänds i SVT.

Team Thorengruppen:

Målvakter

86) Lovisa Hedin

95) Emelie Fällman

1) Stina Kallerfjord

Backar

2) Nora Hedlund

4) Ellinor Berling

8) Sandra Boric Svärd

12) Louisa Turton

16) Jonna Stenvall

17) Cornelia Fjellstedt

29) Elin Grundström

Centrar

13) Amanda Gezelius

29) Nellie Öhgren

22) Myra Aggestål

25) Moa Johansson

55) Clara Forssén

Forwards

3) Amanda Delgado Johansson

10) Tilde Hållstam

11) Maja Viström

15) Agnes Plogner

21) Nora Parkle

26) Emelie Wibron

27) Oona Kauppi

28) Veera Kauppi

39) Sofia Joelsson

44) Lovisa Nordström

Tränare: Christoffer Suominen

Vägen till final

Serieseger på 66 poäng.

3–0 i matcher mot Malmö i kvartsfinal, 3–1 i matcher mot Kais Mora i semifinal.

Poängbäst i grundserien: Veera Kauppi, 72 (31+41).

Poängbäst slutspelet: Veera Kauppi 19, (10+9).

SM-medaljer: Inga.

Pixbo Wallenstam IBK:

Målvakter

1) Linnea Wall

94) Lara Heini

Backar

3) Moa Andersson

20) Ida Eliasson

21) Linnea Wilhelmsson

22) Laura Manninen

24) Ida Sundberg

Centrar

8) Cajsa Elm

25) Mia Karjalainen

29) Caroline Adelöw

Forwards

2) Rikke Ingebrigtsli

5) Eliška Krupnová

7) Alicia Svensson

9) Anna Dömstedt

14) Klara Loneberg

17) Emma Stenberg

28) Denisa Ratajová

44) Amanda Berggren

Tränare: Fredrik Larsson.

Vägen till final

Tvåa i grundserien på 63 poäng

3–0 i matcher mot Västerås Rönnby i kvartsfinal och 3–2 i matcher mot Endre i semifinal.

Poängbäst i grundserien: Cajsa Elm, 44 (26+18).

Poängbäst i slutspelet: Cajsa Elm, 14 (6+8).

SM-medaljer: 1 guld, 2 silver, 8 brons.

Svenska mästare från 2010

2010: Rönnby IBK

2011: Djurgårdens IF

2012: Iksu

2013: Rönnby IBK

2014: Djurgårdens IF

2015: Kais Mora IF

2016: Pixbo Wallenstam IBK

2017: Iksu

2018: Iksu

2019: Täby FC

2020: Iksu (inget slutspel genomfördes på grund av coronapandemin. Svenska innebandyförbundet tilldelade grundserievinnaren SM-guldet).

Herrfinalen

Spelas den 2 maj i samma arena som damernas final. Storvreta möter Falun.