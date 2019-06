Finlands VM-guld i hockey inspirerar hoppkaptenen

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

Svensk hoppsport har aldrig tidigare varit starkare än nu.

I OS 2016 tog Peder Fredricson och All In silver. I EM 2017 vann Peder och All In EM-guld individuellt och det svenska laget slutade tvåa.

I förra sommarens VM blev det en ny svensk andraplats i lagtävlingen efter en rafflande omhoppning mot värdlandet USA.

Positionen som en av värdens ledande nationer vill förbundskapten Ankarcrona behålla, och när vi pratas vid är han därför nyfiken på hur Finlands nederlagstippade lag lyckades slå de betydligt mer namnkunniga lagen i årets hockey-VM.

– Jag tycker sådana frågor är väldigt intressanta, och där tror jag att man kan lära mycket av varandra oavsett vilken idrott man sysslar med, säger Henrik Ankarcrona.

– Vi har också många gånger slagit lag som på pappret är starkare än vad vi är, men vi har något annat. Vi har en stark teamkänsla. Vi gillar att kämpa för varandra, och vi har roligt tillsammans. Den känslan är jag väldigt mån om att vi ska bevara och fortsätta att utveckla, fortsätter han.

Finska ishockeylandslaget efter triumfen. Foto: Anton Novoderezhkin/TASS

I och med att Ankarcrona dessutom basar över ett landslag där idrottarna både tävlar individuellt och i lag blir hans arbete därmed ännu mer komplicerat än till exempel den finländske guldtränaren Jukka Jalonens.

– Det är därför jag vill vara ute på många tävlingar och jobba nära ryttarna. Jag vill veta vad varje ryttare behöver för att kunna göra sitt bästa, berättar Henrik Ankarcrona.

Den här veckan behöver inte förbundskapten Ankarcrona resa längre än till Stockholm för att träffa flera av sina landslagsryttare.

Från torsdag till och med söndag arrangeras stora internationella tävlingar på Stadion, och i startfältet finns bland annat Peder Fredricson och Malin Baryard Johnsson.

I år är augusti månads EM i Rotterdam det största målet för de svenska hoppryttarna, men för första gången sedan början av 2000-talet behöver inte Sverige den här gången rida för att säkra en OS-plats.

OS-platsen säkrade de redan förra sommaren tack vare VM-silvret i lagtävlingen.

– Varje mästerskap är otroligt viktigt, och målet är alltid att vara med och slåss om medaljerna, säger Henrik Ankarcrona om EM.

– Men det långsiktiga målet för mig är OS i Tokyo nästa år. Allt jag gör nu är inriktat på hur vi på bästa sättet ska lägga upp planeringen för att vi ska vara bra då. För där vill jag att vi står högt på pallen.