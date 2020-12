Firade 200 matcher med drömmål

– Jag vet inte vad som händer just nu, men med lite självförtroende håller man i pucken mer och så plötsligt händer det, sade Gustafsson i C More.

Örebro avslutade en intensiv matchvecka med att ta tredje segern av fyra möjliga. Och det här skulle alltså bli forwarden Glenn Gustafssons stora kväll – igen med ett nytt supermål.

Inför tillställningen uppmärksammades Örebroforwarden för 200 matcher i Örebrotröjan – och efter nedsläpp firade han det på bästa sätt med ett supermål helt på egen hand.

Efter knappt fem minuter tog sig Glenn Gustafsson in i mittzonen, åkte raka vägen igenom mellan backarna och snärtade in matchens första mål bakom gästernas målvakt Henrik Haukeland. Och Gustafsson kunde inte önskat sig en härligare helg då han även i lördags mot HV71 stod för en superläcker fullträff.

– Jag såg att backarna var ganska långt ifrån varandra, så det var bara att ta sig fram där, sade Glenn Gustafsson i C More om fullträffen mot Färjestad.

Örebro fortsatte att ösa på och bara några minuter senare ökade Linus Öberg på hemmaledningen när han tryckte in pucken i öppen bur i powerplay.

Efter halva matchen ökade Mathias Bromé på ledningen till 3–0 med ett distinkt skott i powerplay. Samtidigt spräckte Örebroforwarden sin elva matcher långa måltorka i det som kan ha varit Bromés avskedsföreställning då NHL-lånet är på väg till Detroit.

– Det var länge sedan, jag hade nästa glömt bort hur det känns att göra mål. Klart att det betyder mycket, så det är skönt, sade Bromé till C More.

I slutet av perioden reducerade Färjestad två gånger om genom Jesse Virtanen och Joakim Nygård och Örebros Rodrigo Abols hade skickat in 4–1 däremellan.

I slutsekunderna kunde till sist Linus Öberg göra sitt andra mål när han skickade in avgörande 5–2 i tom bur – och Örebro har ännu inte blivit poänglöst i Behrn arena denna säsong.