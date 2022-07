Flera lag kan stoppas från Gothia Cup – får inte visum

Söndagen den 17 juli är världens största ungdomsturnering i fotboll tillbaka i Göteborg. Omkring 35 000 spelare från världen över kommer delta, men för flera unga spelare, främst från södra Afrika, ser äventyret ut att bli en omöjlighet.

I flera av fallen, som när det gäller sydafrikanska Kusasa Stars, har samma spelare som vid tidigare turneringar fått visum nu nekats. Det har skett trots att de skickat in exakt samma dokumentunderlag som vid tidigare tillfällen, samt att de blivit informerade om att ansökningarna varit kompletta när ansökan lämnades in i Kapstaden.

Engelsmannen George Frett är projektledare för Kusasa Stars, som kommer från en kåkstad i staden Franschhoek, sju mil öster om Kapstaden.

– En majoritet av våra pojkar fick visum och spelade Gothia Cup 2018 och 2019. Det är svårt att förstå varför de stoppas nu. Dessutom har ju visumkontoret i Sydafrika sagt att vi hade alla dokument som krävdes för att göra en ansökan, säger han till DN.

Anledningen till att spelare nekats visum är kravet på att kunna uppvisa ett godkännande för resan från båda barnets föräldrar, vilket inkluderar att kunna redovisa ett födelsebevis där föräldrarnas namn står med. För många barn är det ett omöjligt krav eftersom de lever med ensamstående mödrar sedan födseln.

Flera av spelarna i Kusasa Stars har tidigare deltagit i Gothia Cup, här under 2019. Foto: Tim Greenwood

Problemet är särskilt tydligt i socioekonomiskt utsatta områden, som kåkstäderna i sydafrikanska Kapstaden och Pretoria, varifrån flera spelare som skulle fått möjlighet att spela årets turnering kommer. Flera svenska ideella organisationer verkar i just Sydafrika för att med hjälp av donationer ge en möjlighet till barn från svåra förhållanden att kunna delta i turneringen.

Bland andra lag som stött på problem i visumprocessen märks också Rainbow Team, som deltog i Gothia Cup 2015–18, och Project Playground, ett välgörenhetsprojekt grundat av bland annat prinsessan Sofia, men också Right to Dream från Ghana som de senaste åren varit ett av turneringens mest framgångsrika lag och är inbjudet att delta i elitklassen.

– Vårt fotbollsprojekt syftar till att stötta de mest utsatta barnen i samhället, som växer upp under mycket fattiga förhållanden. Om de sköter sig i skolan och håller sig borta från droger och kriminalitet får de möjlighet att uppleva ett äventyr som Gothia Cup. I år var det meningen att våra flickor också skulle få chansen, säger George Frett.

Dennis Andersson, cupgeneral och högst ansvarig för turneringen säger att det fortfarande är svårt att få en överblick över hur många lag som kommer påverkas, men att det rör sig om ett tiotal från Sydafrika, Tanzania och Kenya. I alla dessa fall är det den svenska ambassaden i Nairobi som utfärdar visum.

Invigningen av Gothia Cup på Nya Ullevi 2019. Foto: Tommy Holl/TT

Lagen fick uppskov och hade till på torsdagen på sig att komplettera ansökningarna. I de fall där det finns en pappa – som dock inte står med på barnets födelsebevis – så behövde han infinna sig i en domstol som kunde godkänna att resan genomförs. Men det finns inga garantier för att det godtas av den svenska ambassaden, eller att visum hinner utfärdas i tid och för de barn som helt saknar fäder är möjligheterna uttömda.

– I de flesta lag är det ungefär hälften av spelarna som inte får resa, man försöker också undersöka om det går att slå ihop olika lag för att bli tillräckligt många för att delta, säger Dennis Andersson.

Under coronapandemin flyttades ansvaret för utfärdandet av visum från enskilda ambassader i södra Afrika för att centraliseras i Kenyas huvudstad Nairobi och under 2020 fick Migrationsverket det övergripande ansvaret för migrationsverksamheten vid svenska ambassader.

Det är efter denna strukturförändring som spelarnas problem uppstått. Lagreglerna som ligger till grund för besluten att neka spelarna visum syftar till att skydda barn från att utnyttjas vid exempelvis trafficking. Omorganisationen har också i kombination med ökat resande sedan pandemislutet gjort att ambassaderna blivit överbelamrade, vilket lett till långa köer och handläggningstider.

I ett mejl till DN skriver Migrationsverkets presstjänst att myndigheten inte kan kommentera enskilda fall, men att ambassaden följt reglerna.

”Om det bara finns en legal vårdnadshavare för ett barn så räcker den personens medgivande men då måste vårdnadsförhållandet bevisas genom handlingar från myndigheterna i hemlandet, som till exempel en vårdnadsdom eller annat intyg om ensam vårdnad. Om de kraven inte är uppfyllda kan ambassaden inte bevilja ansökan om visering för det barnet.”

Right to Dream efter finalen 2017. Foto: Tommy Holl/TT

– Jag har all förståelse för att det finns regler som ska motverka att barnen far illa, men i det här fallet blir det kontraproduktivt, säger George Frett, som lämnade in lagets visumansökningar den 4 maj och är besviken över det som han upplever som bristande kommunikation från svenska myndigheters sida.

Reglerna är inte nya. De gällde även när spelarna fick visum vid tidigare turneringar, vilket betyder att de under flera år, åtminstone i vissa fall, inte användes av den dåvarande ambassaden i Sydafrika.

”Vilka handlingar som lämnats och vilka bedömningar som gjorts av dessa i tidigare ansökningar kan ambassaden inte ta hänsyn till i de bedömningar som de har att göra i nuläget, i de nu aktuella ansökningarna”, skriver Migrationsverket.

Migrationsverket meddelar att myndigheten inte kommer utreda i vilken omfattning ambassaden i Sydafrika tidigare utfärdat visum på otillräckliga grunder.

”Vi ser ingen anledning att utföra en särskild granskning av detta”, skriver presstjänsten.