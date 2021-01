Flera nya namn i Damkronornas trupp – målvaktslöftet med för första gången

Fakta. Truppen till lägret i Sundsvall 8-11 februari

Målvakter:

Frida Axell, Göteborg HC

Tindra Holm, Luleå Hockey/MSSK

Lina van Noort, HV71

Backar:

Emmy Alasalmi, AIK

Ebba Berglund, Luleå HF

Johanna Fällman, Luleå HF

Josefine Holmgren, Djurgårdens IF

Anna Kjellbin, Djurgårdens IF

Felicia Linder, Djurgårdens IF

Maja Nylén-Persson, Brynäs IF

Johanna Olofsson, Luleå HF

Forwards:

Josefin Bouveng, Brynäs IF

Olivia Carlsson, Modo Hockey

Linnea Johansson, Linköping HC,

Lisa Johansson, AIK

Thea Johansson, HV71

Wilma Johansson, Leksands IF

Sabina Küller, AIK

Lina Ljungblom, Modo Hockey

Sofie Lundin, Djurgårdens IF

Michelle Löwenhielm, HV71

Emma Murén, Brynäs IF

Linn Peterson, Luleå HF

Felizia Wikner-Zienkiewicz, HV71

Julia Östlund, Djurgårdens IF