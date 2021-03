För hård is för Majorov inför VM: ”Som att sparka rakt in i en betongvägg”

Det är inte första gången som Nikolaj Majorov reagerar på isytorna i Luleå.

Enligt den svenske VM-debutanten har en diskussion pågått i flera års tid kring förutsättningarna för konståkning i hans hemstad. Först medan brodern och OS-åkaren Alexander Majorov fortfarande var verksam, därefter sedan han själv tog över som Sverigeetta.

Vad det handlar om är själva tjockleken, liksom hårdheten, på isen.

– Temperaturen ska ligga runt minus sex grader, medan hockeyis brukar vara runt minus elva. Så det är en väldigt stor skillnad, förklarar Nikolaj Majorov.

– Nu har isen varit för tunn och för hård.

– Isarna anpassas till hockeyn och det förstår jag. Det är där pengarna ligger. Men det blir inte positivt för konståkningen i Luleå.

Luleå hockey sköter driften av Coop Norrbotten Arena i Luleå, men anläggningen – med fyra hallar – ägs av kommunen. Majorov har tidigare tränat i den så kallade D-hallen (Nåidenhallen), som varit anpassad för konståkning och curling. Men i november stängdes hallen av för resten av säsongen, då taket riskerar att rasa in.

– Vi har fått hoppa mellan de andra tre hallarna och försöka anpassa oss, säger han.

– Istider har vi, problemet är själva isytan som är totalt skit, om man får säga så. Så jag och min pappa bestämde oss att förflytta oss till Stockholm.

Inför torsdagens VM-debut i Stockholm har Majorov de senaste veckorna tränat på Lidingö.

Nikolaj Majorov fick sitt stora genombrott med fjolårets 15:e plats i EM. Foto: Maxim Thoré/Bildbyrån

Vad är problemet med för hård och för tunn is?

– Det påverkar på flera olika sätt. Det är som att hoppa på en vanlig madrass i stället för på en studsmatta. När man åker på en bra is hjälper isen dig att få sats, den knuffar dig. En hårdare is sväljer dig nästan, den drar in dig i betongen, säger konståkaren som i fjol imponerade med en 15:e plats i EM.

– Den som vill känna hur det känns att slå i en sådan is kan sparka rakt in i en betongvägg. Då förstår man vilka smärtor man går igenom.

Hans kritik mot Luleå kommun är hård. Den handlar heller inte bara om isarna och skaderisken, utan också om konståkningens status.

– Jag vill att man i Luleå kommun ska lyssna på riktigt och se att ”okej, det här är faktiskt en riktig sport”. Jag och min bror har gjort så många resultat för Luleå, men aldrig fått något för det. Tyvärr, säger Nikolaj Majorov.

– Basketen i Luleå får guldregn och champagne när det går bra. Luleå Hockey, där blir parader... Vi har tagit hem så jäkla många SM-guld de senare åren, men det jag har fått en gång är en termos. Som det stod Luleå på.

Han fortsätter:

– Jag behöver inte en parad för mig men det enda jag som konståkare skulle vilja ha är en is som är gjord för konståkning. Jag gnäller inte på Luleå Hockey, de måste få utöva sin sport lika mycket som jag måste få utöva min. Men jag vet inte vad som kan vara så svårt, när vi har fyra hallar.

”När man åker på en bra is hjälper isen dig att få sats, den knuffar dig. En hårdare is sväljer dig nästan, den drar in dig i betongen”, säger konståkaren. Foto: Maxim Thoré/Bildbyrån

Josephine Linder är enhetschef för arenor, sporthallar och lokalbokning på kultur- och fritidsförvaltningen i Luleå.

Hon berättar att kommunen hade ett möte med Nikolaj Majorov före jul, och att även Svenska konståkningsförbundet har hört av sig efter takproblemen i den OS-satsande åkarens ordinarie träningshall.

– Vi diskuterade främst kring fortsatt träning i A-hallen, som är den bästa hallen, säger Linder och betonar att det är Luleå Hockey som hyr och driver hallarna medan kommunen bara sköter bokningarna.

– Men sen har jag förstått att det har varit problem där efter jul, med isen.

Att den skulle vara för hård och tunn?

– Ja, precis. Men problemet är ju att vi inte har någon annan is att tillgå. Det är klart att det blir ett jätteavbräck när hans hall försvinner. En elitåkare som Nikolaj vill ju ha de bästa förutsättningarna, och de försvann ju lite där.

– Men vi har haft diskussioner löpande med Luleå Hockeys driftskötare och de försöker göra så bra is det bara går. Samtidigt har de två elitlag som är deras prioritet. Hockeyn vill ha hård is och konståkarna vill ha mjuk. Nog önskar vi att vi bara kunde hitta en ny hall så att konståkningen också får rätt förutsättningar, men det är ju inget man snabbt trollar fram.

Läs mer:

Nikolaj Majorovs dramatiska VM-uppladdning: ”Kunde inte andas”

Guide: Så följer du konståknings-VM i Stockholm –favoriterna, svenskhoppen och tv-tiderna