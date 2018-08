För sent inlämnad rapport orsaken till Bahtas prickning

Två jurister från Riksidrottsförbundets (RF) dopningskommission ska avgöra om den tredje prickning i systemet om vistelserapportering som gör att EM-hoppet Meraf Bahta utreds för dopningsbrott ska stå fast.

Om juristerna avslår Bahtas begäran om att pricken ska tas bort riskerar hon avstängning och att hennes resultat från EM stryks. DN kan avslöja att den tredje prickningen som Bahta ådrog sig i somras och den som juristerna nu granskar beror på en för sent inkommen vistelserapportering.

Alla idrottare som omfattas av den internationella antidopingmyndigheten Wadas ADAMS-system måste rapportera på vilken plats de kommer att befinna sig under en timme varje dag under en tremånadersperiod. Uppgiften ska skickas in flera veckor i förväg. Bahtas rapport skulle ha varit hos Riksidrottsförbundet i mitten av juni, men anlände två veckor för sent, den 27 juni.

– RF har fått rapporten i god tid för att veta var Meraf skulle befinna sig och det handlar inte om att hon inte varit på rätt plats. Det är förseningen som gjort att hon fått den här sista pricken, säger en person med insyn i fallet.

Förbundsordföranden Björn O. Nilsson bekräftar uppgiften liksom att en annan av prickningarna tillkom när Bahta var på landslagsläger i amerikanska Flagstaff, när hon av misstag i sin rapportering hävdat att hon skulle befinna sig i hemmet på västkusten.

Att Friidrottsförbundet meddelat RF vilka idrottare som skulle delta på lägret räknades inte som en förmildrande omständighet.

Nilsson hävdar att Bahta på grund av att hon inte behärskar engelska själv inte kunnat sköta sin rapportering utan att hon tagit hjälp av personer i sin närhet och att det är den mänskliga faktorn orsakat situationen.

Bahta har enligt förbundet genomgått 19 dopningstester nationellt och internationellt sedan 1 januari 2017, varav tio har varit oannonserade. Enligt Nilsson handlar det om ytterligare minst tio tester och han menar att detta är bevis för att hon inte medvetet försökt hålla sig undan dopningskontrollanterna. Liksom förbundskapten Karin Torneklint kritiserar förbundsbasen det stelbenta rapporteringssystemet.

– Någon sade att det är svårare än att fylla i en självdeklaration på nätet. Det här systemet är inte användarvänligt, men det är ingen ursäkt, bara en förklaringsmodell, säger Nilsson och poängterar att alla idrottare måste leva upp till reglerna.

Andra toppidrottare finner inte vistelserapporteringen lika krånglig. Simmaren Sarah Sjöström förklarar i en DN-intervju inför EM att rapporteringen hör till jobbet.

– Det är inget som stressar mig utan det har blivit en vana, säger Sjöström.

Björn O. Nilsson menar att detta skiljer sig från idrottare till idrottare.

– Problemet är att Meraf aldrig klarat att sköta det här systemet själv. Och ska man ha någon som sköter det åt en måste det vara en person som vet när en träningstid ändras, säger Nilsson.

Friidrottsförbundet har begärt en skyndsam behandling av Bahtas ärende, men dopningskommissionen kunde på fredagen inte ge besked om när beslutet kommer.

