Fördel Björklöven – vann mot Djurgården på fullsatt Hovet

Det var full fart från start, ett sådant där tryck som kanske bara akustiken på Hovet kan framkalla och 9.16 minuter in i den tredje slutspelsmatchen mellan Djurgården och Björklöven nådde ljudnivån sin absoluta topp.

18-årige Jonathan Lekkerimäki fick pucken med fart in i offensiv zon och skickade in 1–0 till hemmalaget hårt upp i nättaket. Efter 4–1-segern uppe i Umeå senast såg det där och då ut att även bli en skärtorsdag helt i Djurgården smak – men glädjen blev mycket kortvarig.

Målvrålet från fullsatta läktare hann knappt lägga sig innan amerikanen Scott Pooley bara tolv sekunder senare hade kvitterat för Björklöven som inte lät sig skrämmas av den ogästvänliga stämningen i Stockholm.

Trots ett fullsatt Hovet blev det hemmaförlust för Djurgården. Foto: Jonas von Hofsten/TT

Om Djurgården var aningen bättre i första perioden så var det Björklöven som såg klart mest inspirerat ut efter den första pausvilan, och det dröjde inte länge innan Umeålaget tagit ledningen. Ett mindre lyckat djurgårdsbyte bäddade för Charles-David Beaudoin som bakom eget mål skickade en lång passning över isen och friställde Scott Pooley som i sin tur snyggt kunde sätta sitt andra mål för kvällen.

Den nordamerikanska poängskörden skulle fortsätta och med halva matchen spelad skrev även Beaudoin in sig i målprotokollet. Med trafik framför Djurgårdens målvakt Matthew Galajda skickade kanadensaren in ett rappt dragskott precis under ribban och 1–3 var därmed ett faktum.

Djurgårdens Linus Arnesson deppar under den tredje semifinalen i hockeyallsvenskan mellan Djurgården och Björklöven. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Med ett spel som fortsatte att halta en bra bit in även i slutperioden lyckades Djurgården aldrig komma tillbaka målmässigt.

Björklöven tog i och med det en mycket tung bortaseger i jakten på en plats i SHL till nästa säsong och leder nu med 2–1 i matcher. Redan på lördag har Djurgården chansen att utjämna matchserien då lagen åter drabbar samman på Hovet.

I den andra semifinalen leder Modo med 3–0 i matcher mot Mora.

Djurgården utan stjärnor bortaslog Björklöven