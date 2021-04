Fördel Karlskoga mot Björklöven

Segern innebär att Karlskoga har 2–1 i bäst av sju matcher i semifinalserien i hockeyallsvenskans slutspel.

Det svängde rejält i Umeå.

Karlskoga tryckte på ordentligt under den första perioden, vann skotten med 15–3 – men fick inte hål på Björklövens kanadensiske målvakt Kevin Poulin.

– Det är så här vi ska spela. Det är den här nivån vi ska hålla, bör hålla i den här serien. Det är foten på gasen för att det här ska gå vägen, säger Johan Larsson i Karlskoga till C More.

Dessvärre för Larsson hittade inte Karlskoga den pedalen efter pausen.

Scenförändringen var total i mittenperioden, till viss del beroende på att Karlskoga drog på sig utvisningar. Poulin fortsatte att göra sitt jobb, men var betydligt mindre sysselsatt.

Kollegan Stefan Steen – som kommit in för skadade Tim Juel – hade desto mer att stå i när Björklöven svärmade runt i offensiv zon.

Steen stoppade allt, på ett eller annat sätt. En som inte klarade att överlista Steen var JT Brown – som hade två riktigt vassa lägen framför mål.

– Jag fick inte in puckarna, men vi skapar chanserna och då gör vi något rätt, säger han till C More.

David Lindquist i Karlskoga om den annorlunda matchbilden andra 20:

– De rycker upp sig och vi blir försiktigare. Det gäller att vara noggrann och vara noga med detaljerna, annars blir man straffad i såna här matcher.

Björklöven tog med sig det klara spelmässiga övertaget in i slutperioden.

Om Steen var utmärkt i andra var han formidabel i inledningen av tredje när hemmalaget radade upp möjligheter.

Karlskoga åkte på lädret, knäade och drog på sig en utvisning. Och vad hände? Aleksi Rekonen och Carl Berglund kom två mot en i boxplay och Rekonen bröt dödläget efter 8.27.

Först med knappa tre minuter kvar fick Stefan Steen rafsa ut en puck. Skymd var han chanslös på Gustav Posslers kvittering som tog matchen till förlängning.

Fem minuter in i den avgjorde Gustaf Thorell för Karlskoga.

– Det var jäkligt gött. Två segrar nu, två till ska in. En lagseger, vi gör det som krävs, säger Stefan Steen till C More.

I den andra semifinalen har Timrå 2–1 i matcher mot Västervik.