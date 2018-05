Förlorad kuwaitisk affärsman fick in Malmö på vinnarspåret

Höör dominerar handbollens All star team

Dagen efter finalavancemanget i Baltiska hallen, då HK Malmö vann den femte avgörande semifinalen inför en rekordpublik, plingar det till i ordförande Jörgen Rasmussons telefon och uppmärksammar honom på ett SMS.

”Fan va bra ni är. Stort grattis din gamle björn. Jag säger det igen – ni vinner finalen.”

Avsändaren är handbollslegendaren Per Carlén. Han är inte oviktig i HK Malmös framgångsresa även om det nu är elva år sedan han anslöt som tränare för elitserienykomlingen.

Malmösammanslagningen från 90-talet, Team Malmö, gick säsongen 2006/2007 under namnet IFK Malmö och spelade i gult, men inför den stundande säsongen skulle en nystart ske och förutom nytt namn och ny färg så värvades ett starkt tränarnamn. Per Carléns stjärnglans skulle sätta klubben på handbollskartan.

En aprilkväll 2007 presenterades tränaren på en presskonferens i Malmö.

– Det är fortfarande – utan konkurrens – den största presskonferens vi haft när det gäller uppmärksamhet. Vi hade sneglat på Percy Nilsson och ishockeyn och sett vilket genomslag och gratispublicitet som det gav när de värvade in spelare som Pekka Lindmark. Vi hade inte möjligheten plocka in stjärnspelare på den nivån, men vi förstod vad Per Carlén skulle betyda, säger klubbens marknadsansvarige och storsponsor Lasse Larsson i dag.

Snacket om HK Malmö tog fart med hjälp av Per Carlén och till seriepremiären mot hans tidigare klubb Ystads IF kom det 2.512 åskådare – ett rekord som stod sig fram till förra onsdagens avgörande semifinal.

Resultatmässigt gick det tyngre och HK Malmö klarade inte kontraktet. Per Carléns son Oscar blev proffs i Flensburg och pappa fick även han en roll i den tyska storklubben och lämnade Malmö.

Utifrån såg det ut som HK Malmö var tillbaka på ruta ett.

– Har du gått i klinch med personer som Jörgen Rasmusson och Lasse Larsson så vet du att de kommer inte att ge sig förrän de har gått i mål med sin grej. Jag ska inte säga att såg ett topplag växa fram, men jag visste att det inte var över när vi trillade ur, säger Per Carlén i dag.

HK Malmös ordförande Jörgen Rasmusson leder både klubben och hejaklacken. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån

Ett nytt år i allsvenskan blev 2008 en oglamourös fortsättning, men stora delar av spelarna och sponsorerna valde att stanna. Jan ”Proppen” Karlsson ersatte Per Carlén och tog med sig en strategi där långsiktighet och talangrekrytering var viktiga delar. Av dagens nyckelspelare knöts bland annat Linus Persson, Robert Månsson, Fredrik Lindahl och Adam Lönn till klubben under hans tid.

I styrelsen tog Jörgen Rasmusson över som ordförande samma vår.

– Ordning, reda och struktur har jag alltid strävat efter liksom att vi ska jobba som om det vore ett bolag med ett företagstänk. Jag och Lasse var lika där. Dynamiken mellan oss blev också bra.

Att etablera ett lag på elitnivå med begränsade resurser är ett strävsamt arbete. Tidskrävande och tålamodsprövande utan stora belöningar.

En stark klubbprofil och flitig eldsjäl är dåvarande sportchefen, Tommy Thysell. Han visste vad han ville och till en Ystadjournalist sa han innan degraderingen 2008 att Malmö skulle vara i SM-final två år senare.

Jörgen Rasmusson gillade vad han hörde även om han ville se ett längre perspektiv. Det landade i ”Vision 2013” som inte bara innebar ett SM-final-mål utan även en stabil ekonomi, bred ungdomsverksamhet och ett damlag.

– Vi tryckte även upp ”SM-final 2013” på träningströjorna så att man såg det varje dag, berättar Jörgen Rasmusson.

Fem år senare var laget långt ifrån en final och tvingades kvala för att hålla sig kvar, man kämpade med ekonomin och hade varken blomstrande ungdoms- eller damverksamhet. En revidering fick namnet ”Vision 2017” och där blev man mer träffsäker.

Sportsligt har laget tagit steg för steg, men publikmässigt har inte mycket hänt. Snittet håller sig troget kring tusen åskådare.

– Visst har det funnit stunder på vägen när vi haft pannan i djupa veck och frågat oss om det räcker nu. Vi har slitit med ekonomin och publiken. Finns det någon i Malmö som vill ha detta? Och för vem kämpar vi? Därför var det extra kul att vi inte bara gick till final i år utan även att vi kunde samla över 3.000 personer i den avgörande semifinalen i Baltiskan. Jag kände att vi klev upp ett steg till på trappan.

HK Malmös Anton Blickhammar laddar för skott mot Alingsås. 3013 åskådare såg den femte och avgörande matchen i Baltiska hallen, nytt publikrekord för klubben. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån

Jörgen Rasmusson vandrar omkring bland några gratulationskort och buketter i klubbens kansli, som består av tre kontorsrum och en utbildningssal och är inkvarterad på andra våningen i ordförandens eget företagskomplex på Jägersro. Han säger att klubben planterat frö under många år.

– I år skördar vi på flera håll. Att det mesta sammanfaller ser jag som en ren tillfällighet, säger han och beskriver en klubb som har en stabil sponsorskara och nästa säsong 30 lag i seriespel, ett lag för barn med funktionshinder och ett damlag med stark framtidstro.

Sammanslagningen med Dalhem förra året är så klart inte betydelselöst i klubbens utveckling på dam och ungdomssidan. Däremot kan den i dag ses som både en räddningsaktion och en injektion i stadens ungdomshandboll.

En växande ungdomsverksamhet är dock inget som ger eko i handbolls-Sverige. Där räknas främst framgångar, spektakulära värvningar och oväntade satsningar.

2015 dök plötsligt den kuwaitiske affärsmannen Ahmed Al-Shohomi upp hos HK Malmö med löften om en storsatsning. Klubben skulle nu få plocka spelare på ett hyllplan som man tidigare inte ens vågat titta på.

Stjärnorna landade, men inte det ekonomiska tillskottet. Den kuwaitiske affärsmannen pengar stoppades av internationella bankregler och samarbetet tynade långsamt bort.

– Det blev en parentes på ett sätt, men samtidigt gav det oss en knuff i rätt riktning. Vi vågade oss på en annan typ av värvningar som Fredrik Petersen och Zoran Roganovic. Det blev en katalysator, även om vi i efterhand fick finna en annan finansiering när vi inte fick del av Mr Ahmeds pengar. Med facit i hand blev det bra.

De senaste åren har Malmö plockat in Dan Beutler, Zoran Roganovic och Fredrik Petersen – artister och affischnamn som höjt klubbens attraktionsvärde. Samtidigt har också klubbens ordförande blommat upp som en profil i svensk handboll.

– Nyss kom det fram en man på en lunchrestaurang i Stockholm och gratulerade till framgången och undrade hur han kunde få tag i biljetter till finalen, berättar Jörgen Rasmusson som också är eftertraktad på hemmamatcherna.

För supportrar vill ta selfies med HK Malmös store man.

En del av kändisskapet är resultatet av att han inför varje hemmamatch sedan ett par år tillbaka sjunger lagets egenskrivna hymn till inmarschen och även håller igång hemmaklacken som trumslagare.

Jörgen Rasmusson har blivit en del av klubbens ansikte utåt, men vill själv inte att det ska ses som att han står bakom allt.

– Det är otroligt många som har bidragit och varit viktiga genom åren. Sedan behöver alla tågset ett lokomotiv och det har blivit min roll.

Tränare Stian Tönnesen jublar åt den historiska finalplatsen. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån