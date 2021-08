Förre Basel-svensken varnar Hammarby för anfallaren: ”Grym spelare”

Hammarbys nästa motståndare i playoff till Europa Conference League har stor erfarenhet av europeiskt spel. Men vid sidan av turneringsframgångarna har Basel inte lyckats vinna den schweiziska ligan på fyra år.

– De är på väg tillbaka dit de var en gång i tiden. De har sett bra ut de senaste matcherna och även i kvalet och i ligan. ”They are on their way”, säger tidigare Baselspelaren Behrang Safari till DN.