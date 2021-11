Forsberg dubbel målskytt i Champions League

I onsdagskvällens möten mellan Manchester City–PSG och Atlético Madrid–Milan hade ingen lyckats näta när halvtidspausen kom – trots att exempelvis PSG ställt upp med anfallstrion i form av Lionel Messi, Kylian Mbappé och Neymar.

Till sist var det Mbappé som inledde målskyttet i stormötet på Manchester Stadium när han gav PSG ledningen kort efter pausen. Då vaknade engelsmännen till liv och Raheem Sterling tog vara på chansen som kom kort därpå och kvitterade. Gabriel Jesus lyckades sedan fullborda vändningen och 2–1 var ett faktum. Både City och PSG är efter nu klara för slutspelet.

Den svenske storstjärnan Zlatan Ibrahimovic inledde måstematchen på Milanbänken, men byttes in i andra halvlek. För Milan blev dock Messias Junior målskytt och därmed matchhjälte när han ordnade 1–0 med ett par minuter kvar. Därmed lever ännu drömmen om att gå vidare till slutspelet för italienarna.

I och med Real Madrids 3–0-seger mot Sheriff är både Inter och Real Madrid klara för slutspel, precis som Sporting Lissabon som fick ihop 3–1 mot Dortmund och därmed fixade den tvåmålsseger som krävdes. Liverpool som redan var klara gruppsegrare segrade enkelt med 2–0 mot Porto.

Trots att Leipzig redan inför mötet med Club Brygge var utan chans att nå slutspelet i CL var det fortfarande en Europa League-plats på spel. Och svenske Emil Forsberg satte inte bara ett mål på straff, utan gav laget dess 4–0-ledning kort före paus. Resultatet stod sig, vilket innebär att Brygge missar slutspelet och att Leipzig tagit viktiga poäng i kampen om EL-platsen som fortsätter i den sista omgången.

Edin Dzeko låg med sina två mål bakom Inters seger mot Sjachtar Donetsk, som efter förlusten slutar sist i gruppen. Först dundrade han in 1–0 i den 61:a minuten. Sedan nickade han in tvåan sex minuter senare.

Redan slutspelsklara Ajax mönstrade lite nya namn mot tabelljumbon Besiktas. Det turkiska laget gjorde 1–0 i den 22:a minuten, på straff efter en hands. Sébastien Haller såg sedan till att vända matchen genom mål i den 54:e och den 69:e minuten.

Det återstår en omgång av gruppspelet i Champions League. Den spelas den 7-8 december. Då har Milan, Sevilla, Atalanta, Atlético Madrid, Barcelona, Benfica, Lille, Porto, Salzburg, Villarreal och Wolfsburg fortfarande chansen att knipa de sista slutspelsplatserna.