Forsberg tar täten i svenska skytteligan i NHL

Nashvilles Filip Forsberg, Calgarys Elias Lindholm och Colorados Gabriel Landeskog. Det är den trio svenskar som har nätat flest gånger hittills under NHL-säsongen.

Filip Forsberg klev om sina båda landsmän under natten mot måndagen, svensk tid, genom att sätta mål nummer 30 och 31 borta mot Minnesota. Som bäst har Forsberg gjort 33 mål under en NHL-säsong (2015–16), men under våren hoppas han slå den noteringen.

– Ja, jo, det är klart. Men jag tar ingenting för givet, man vet aldrig vad som händer i den här ligan, säger Filip Forsberg till Aftonbladet.

– Börjar man tänka så kan det lätt sätta sig i skallen. Jag vill bara bidra med så många mål som möjligt för att hjälpa laget och är nöjd med att nå såna här noteringar bara därför.

Nummer 30 blev matchens första mål, när Forsberg styrde in ett skott som Dante Fabbro slungade i väg från blålinjen.

Nummer 31 innebar 5–2 och kom i öppet mål när Minnesota jagade reducering. Nashville hann med ytterligare ett öppet mål innan slutsignalen gick, och matchen slutade därmed 6–2.

Elias Lindholm blev samtidigt utan mål när hans Calgary besökte Colorado. Colorado – utan Gabriel Landeskog, som måste operera knäet och riskerar att missa resten av grundserien – vann det mötet med 3–0, där två mål sattes av Nathan MacKinnon och ett av Mikko Rantanen.

Både Lindholm och Landeskog står på 30 mål vardera.

Svensktrion har dock en bit upp till den absoluta NHL-toppen. Där tronar i ensamt majestät Torontos Auston Matthews. Han satte sitt 45:e mål för säsongen när Toronto förlorade mot Buffalo med 5–2.

