Första covidfallet i Paralympics-byn

Sedan tidigare har 74 fall kopplats till Paralympics, de har samtliga gällt lokalanställda och inga av dem har drabbat Paralympics-byn. Under OS rapporterades 546 smittofall.

Precis som under OS kommer de boende i de aktivas by att genomgå omfattande testapparat och måste bära munskydd. Och liksom under OS kommer ingen publik att tillåtas på läktarna.

De senaste dagarna har Japan sett en markant ökning av antalet smittade – över 20 000 per dag – och 13 prefekturer och regioner har hårda restriktioner.

Paralympics invigs på tisdag.