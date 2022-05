Första medaljen på tio år för Tjeckien – efter Pastrnaks målshow

Utan medalj sedan 2012 och med sitt sämsta mästerskap någonsin i Peking-OS valde Tjeckien att för första gången satsa på en utländsk tränare inför hockey-VM i Finland.

Det gav effekt direkt.

Med finländaren Kari Jalonen som tränare i båset säkrades en efterlängtad bronspeng mot USA i matchen om tredjepris – även om den medaljlösa sviten länge såg ut att hålla i sig.

Efter bland annat två mål av Karson Kuhlman ledde USA med 3–1 efter första perioden. Ett frustrerat Tjeckien – som i lördagens semifinal blev överkört av Kanada med 6–1 – lyckades dock hitta en väg tillbaka.

Det amerikanska försprånget minskade till 3–2 genom Jiri Smejkal och via tre gyllene minuter i början av den tredje perioden klev Tjeckiens stjärnspelare fram och ordnade ytterligare tre fullträffar.

Efter 51 sekunder drog Boston Bruins David Pastrnak in kvitteringen till 3–3. Två minuter senare var det poängkungen Roman Cervenka som direkt efter en vunnen tekning av David Krejci klappade in ledningsmålet till 4–3 – och kort därpå smällde Pastrnak in sitt sjätte mål för turneringen när han ökade på till 5–3.

Kari Jalonen fick stopp på den tjeckiska medaljtorkan. Foto: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Men det slutade inte där. Matchen utvecklades till en riktig målfest och slutade 8–4 till Tjeckien. Sista ordet fick David Pastrnak som med ytterligare ett mål i powerplay avslutade VM med att slå till med ett hattrick – något som publiken i Nokia Arena traditionsenligt uppmärksammade 26-åringen för genom att kasta in sina kepsar och mössor på isen.

Störst jubel under prisutdelningen fick annars Kari Jalonen som hyllades både av de tjeckiska och finländska supportrarna när han tog emot sin bronsmedalj.

– Det har varit en otrolig resa för det här laget, säger Jalonen och tillägger:

– Vi har väntat i tio år på det här, det är lång tid, men nu har vi vunnit ett brons. Vi förtjänade det här.

USA, som å sin sida vunnit fyra brons sedan 2013, får i och med detta åka hem från Finland tomhänt.

