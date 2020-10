Förstakedjan bakom Leksands seger

För femte matchen i följd tog motståndarna ledningen och Linköping tvingades jaga.

Den här gången var det SHL:s poängkung Marek Hrivik som tryckte in ledningspucken för Leksand efter att den via en studs från hemmaforwarden Andrew Gordon gav öppen kasse.

Östgötarna är enda laget i SHL som inte tagit någon trepoängare hittills – vilket stundtals märktes tydligt på isen.

– Våra passningar sitter inte på bladen, så vi får jobba mest utan puck. Vi måste komma djupare och jobba därifrån, sade backen Simon Lundmark till C More.

Linköping – som släppte in 23 mål på de fem första omgångarna – hade fortsatt problem i defensiven.

Laget drog på sig en straff, som Leksands Otto Paajanen missade, och målvaktssidan är ett stort frågetecken.

Niklas Lundström – med en räddningsprocent på 85,59 – räddades av stolpen en gång då Hrivik hade ett jätteläge och var säkert besviken över att inte rädda Fredrik Forsbergs skott till 2–1 för Leksand.

Å andra sidan hade LHC efter Mikael Frycklunds kvittering flera chanser att även ta ledningen. Inte minst Broc Little i spel fem mot tre. Då svarade Janne Juvonen för flera avgörande räddningar.

När Frycklund sedan drog på sig ett matchstraff ökade gästerna på till 3–1 genom Carter Camper.

– I dag gör vi en riktigt bra bortamatch, vi spelar som vi kommit överens om och pressar Linköpings backar. Man brukar få höra från målvaktstränaren att ”första är alltid öppet” så det var kul att den gick in, sade gästernas målskytt Fredrik Forsberg till C More.

När LHC tog ut målvakten på slutet satte Peter Cehlarik även 4–1 för Leksand.

– Vi kämpade, men agerade väldigt stressat. Måste kunna spela mycket bättre än så här, sade hemmatränaren Bert Robertsson i C More.