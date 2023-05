Fortsatt brist på domare – Ishockeyförbundet vidtar åtgärder

Logga in

– Vi har vissa välmående distrikt och andra som har det mindre bra ställt med domare. På vissa ställen skulle man, rent krasst, behöva fördubbla antalet domare för att det ska vara riktigt bra, berättar David Bergman, domaransvarig på Svenska ishockeyförbundet.

Efter säsongen 2021/22 hade antalet distriktsdomare, de som dömer från U16 till division 3, minskat med tio procent i jämförelse med säsongen 2016/17. I jämförelse med säsongen 2012/13 var det ett tapp om 20 procent.

Efter säsongen som varit, 2022/23, kan förbundet för första gången på länge konstatera att antalet distriktsdomare inte blivit färre. Men ökningen är knapp, en domare.

– Jag tycker att det viktiga är att vi fått stopp på den här negativa spiralen. Sedan finns det ännu på vissa ställen jättemycket att göra. Men någonstans är vi övergripande nationellt i ett slags trendbrott och det hoppas jag att vi ska kunna bygga vidare på, säger Bergman.

David Bergman har mer än 20 års erfarenhet som ishockeydomare, en stor del av den från hockeyallsvenskan och SHL. Sedan januari 2022 är han domaransvarig på Ishockeyförbundet. Arkivbild. Foto: Maxim Thoré/Bildbyrån

Enligt Bergman finns i dagsläget drygt 950 distriktsdomare i landet. Men omsättningen bland domarna är hög. En femtedel byts ut årligen.

– Distriktsnivån, tycker jag, är den absolut viktigaste nivån i Domarsverige. Där bygger vi bredden. Av distriktsdomarna kommer också toppen, funktionärerna i hockeyallsvenskan och SHL, fram, säger Bergman.

Samtidigt finns problem på nivån under. Av de ungefär 5 000 utbildade domarna på ungdomsnivån, som dömer matcher upp till U15, dömde endast drygt 450 fler än tio matcher under årets säsong.

– Där behöver vi arbeta med att få fler domare att döma fler matcher. För att skapa sig en kunskap och en trygghet i att döma hockey finns inget substitut för att döma matcher, säger Bergman.

Samtidigt kvarstår de i oktober konstaterade problemen med arbetsmiljön.

– Det finns problem med föräldrar, tränare och lag. På den punkten har både föreningarna och distrikten, men även förbundet, ett stort ansvar att jobba med det här, säger Bergman och tillägger:

– Arbetsmiljön och klimatet kring domarna är otroligt viktig.

Fakta. Ishockeydomarnas olika nivåer Elitnivå – Dömer upp till SHL & hockeyallsvenskan (uppdelade i två grupper som jobbar mot respektive liga) Förbundsnivå – Dömer hockeyettan, SDHL samt nationalserier i J20 Regionnivå – Dömer upp till division två samt serier under nationella J20 Distriktsnivå – Tillåts döma från U16 till och med division tre Ungdomsnivå – Dömer U15 och under Visa mer Visa mindre

För att komma till bukt med problemet har åtgärder vidtagits. Tillsammans med Halmstad högskola har Svenska ishockeyförbundet tagit fram en omfattande enkät, fokuserad på domarnas arbetsmiljö och hälsa.

Denna ska skickas ut till landets samtliga ishockeydomare i närtid och resultatet ska i sin tur ligga till grund för förbundets mer direkt riktade insatser framöver. Detta för att, enligt Bergman, skapa en mer gynnsam och trygg arbetsmiljö för domarna på alla nivåer.

Utöver enkäten har en ny utbildning tagits fram för landets domartränare. I stället för att enligt den tidigare modellen vara inriktad på att granska domarna och deras prestationer ska den nya vara mer fokuserad på individuell utveckling, feedback och kommunikation. Detta efter att intern kritik riktats mot det gamla sättet att coacha domare.

– Vi såg inte domarna tillräckligt, vi tog inte det ansvaret. Den nya utbildningen ställer de individuella domarna mer i fokus och har verkligen domarnas utveckling som grund. Vi har redan sett ett visst resultat men jag tror att den kommer att ge än mer resultat över tid, förklarar Bergman och fortsätter:

– Arbetsmiljön är absolut en stor bidragande orsak till bristen på domare, men det finns flera parametrar som spelar in. För mig handlar det också mycket om själva organisationen och hur vi arbetar med våra domare. Men jag ska inte prata bort det och säga att arbetsmiljön inte är ett problem, för det är det. Det räcker med att titta på det hockeyallsvenska slutspelet för att se vilket fokus det kan bli på domarna.

Djurgårdens huvudtränare och Tre Kronors tidigare förbundskapten Johan Garpenlöv riktade skarp kritik mot domarinsatsen i ett tv-sänt utspel efter den hockeyallsvenska finalens första match. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Efter den första matchen av den hockeyallsvenska finalen mellan Modo och Djurgården var Djurgårdens tränare Johan Garpenlöv kritisk till domarnas insats.

– Men tyvärr, igen, har vi andra spelare med i den här matchen som, egentligen, hela säsongen har hjälpt motståndarna. Att de har fem powerplay och vi har ett powerplay i den här typen av match är för mig inte korrekt, sade Garpenlöv till C More efter att Djurgården under matchen tilldelats fem tvåminutersutvisningar och Modo en.

Kristoffer Folkstrand har dömt ishockey sedan sina ungdomsår och var en av huvuddomarna i den aktuella finalmatchen. Han vill inte uttala sig om specifika situationer men förklarar att konsekvenserna av utspel efter match inte alltid är begränsade till domarna själva.

– Givetvis har jag full förståelse för att det finns ett visst fokus på oss. Men ibland känns det som om det riktas mer uppmärksamhet mot vår insats än själva matchen. Konsekvenserna blir rätt ofta att enskilda domare och deras familjer får en del hat. Det kan handla om kommentarer på sociala medier, telefonsamtal eller meddelanden. Ibland kommer det i form av hot, vilket såklart inte är acceptabelt, berättar Folkstrand och fortsätter:

– Någonstans är det så att jag själv har valt det här yrket, men min familj har inte det. Där dras en tydlig gräns tycker jag.

Kristoffer Folkstrand var en av fyra huvuddomare att döma i den hockeyallsvenska finalserien mellan Modo och Djurgården. Nästa säsong dömer han i SHL. Foto: Andreas Sandström/Bildbyrån

Under sin tid som ishockeydomare har Folkstrand dömt såväl juniorhockey som seniorhockey på flera nivåer och berättar att han genom åren byggt upp en tolerans mot kommentarerna, även om klimatet hårdnat högre upp i seriesystemet.

– Jag kan bara tala för mig själv men ju högre upp i seriehierarkin man kommer desto mer slipat är det. Både från spelare som ledare men också från läktarna. Du märker kanske inte av de enskilda kommentarerna på samma sätt som i juniorhockeyn men det kan vara tufft stundtals, säger han och tillägger:

– Men i grund och botten är det riktigt kul att döma ishockey. Jag tycker att jag har världens bästa jobb.