Fortsatt kaos på BBC – sänder utan kommentator

Under söndag eftermiddag sänder BBC mötet mellan Chelsea och Manchester United i damernas Super League. Precis som under gårdagen så har det blivit en ytterst begränsad sändning där man inte hade något studiosamtal inför matchen och själva matchrefererandet sker utan expertkommentator. Senare i dag kommer samma upplägg att ske i anslutning till matcherna i Premier League, bland annat Londonderbyt mellan Fulham och Arsenal.

Det gäller även programmet ”Match of The Day”, ett klassiskt program med höjdpunkter från helgens ligaomgång där Lineker medverkat under många år, som förväntas bli kortat.

Under tiden har huvudpersonen, Gary Lineker, fått en ofrivillig helgledighet. En rad brittiska medier försökte fånga honom i samband med att den förre landslagsstjärnan i stället var ute med sin hund. Han hade dock inga kommentarer till det hela utan hänvisade till att ”han i nuläget inte kan säga något”.

Bakgrunden till hela konflikten är Linekers uttalande på Twitter där han kritiserade Storbritanniens regering och jämförde en ny asyllag med Nazityskland.

BBC stängde av Lineker men hade inte räknat med stödet från bland annat tidigare landslagsanfallarna Ian Wright och Alan Shearer liksom fotbollspubliken som öppet visade sitt stöd i samband med helgens matcher.

BBC har i form av tv-bolagets högste chef Tim Davie vidhållit att man ”jobbar väldigt hårt” för att lösa konflikten.

– Vi arbetar hårt för att lösa den här situationen och se till att vi kan komma i gång igen. Jag lyssnar och är säker på att vi kommer att hitta en lösning, säger Tim Davie i en intervju med BBC News, men vidhåller att han själv inte har några planer på att avgå.

Från politiskt håll har det kommit kritik mot BBC att man böjt sig för regeringen, något Tim Davie bestämt avvisar.

För tv-bolaget har det blivit en ytterst prekär situation då en rad tv-personligheter vägrat att medverka. Alla har uttalat sitt stöd för Gary Lineker efter BBC:s beslut att stänga av honom.

Gary Lineker själv syntes på fotbollsläktaren i går där han följde matchen mellan Leicester och Chelsea i Premier League.

Även om han själv nu inte uttalat sig så säger hans äldsta son, George Lineker, i en intervju med Sunday Mirror att pappan är ”besviken över BBC:s beslut men han kommer inte ändra sin åsikt”.

– Pappa är en god människa, jag är stolt över honom och att han står för sitt ord. Han kommer alltid stå upp för de människor som inte har en röst.