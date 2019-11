13 saker att ha koll på när allsvenskan avgörs

Matcherna i sista allsvenska omgången

Lördag 2 november 13.00:

IFK Norrköping–Djurgården

Örebro–Malmö FF

Hammarby–Häcken

AIK–Gif Sundsvall

Helsingborg–Elfsborg

Falkenberg–AFC Eskilstuna

IFK Göteborg–Östersunds FK

Sirius–Kalmar FF



Kalmars kamp mot Rydström

Håll koll på: Om Sirius tränare Henrik Rydström lyckas sparka ned Kalmar FF, klubben han tog guld med 2008, spelade för under 21 år och var tränare i under fem år, till superettan.

Skyttekungsstriden

Håll koll på: Vem av Mohamed Buya Turay, Djurgården, och Muamer Tankovic, Hammarby, som blir skyttekung. Båda ligger på 14 mål inför sista omgången.

Rosenbergs avsked

Håll koll på: Marcus Rosenberg som säger att han gör sin sista säsong i Malmö FF. Den här gången verkar 37-åringen mena allvar och han hoppas kunna ro hem sitt fjärde SM-guld.

Domaren som dömde fel

Håll koll på: Domaren Kristoffer Karlsson är tillbaka efter missarna som drabbade IFK Göteborg i matchen mot Djurgården. Nu får han skipa rättvisa i Kalmars ödesmatch mot Sirius i Uppsala. Glenn Nyberg fick IFK Norrköping–Djurgården på sin lott.

Tränarprofilerna som kan lämna allsvenskan

Håll koll på: Tränarna Uwe Rösler, Malmö FF och ”Tony-Tiger” Gustavsson, Gif Sundsvall. Det kan vara sista gången du ser dem på en allsvensk arena. Magnus Pehrsson valde att lämna Kalmar FF redan dagarna inför slutomgången.

Målglada Norrköping

Håll koll på: IFK Norrköping som har 17–0 i målskillnad på de sex senaste hemmamatcherna, det blir något för Djurgården att bita, men det räcker för all del med 0–0 för att blåränderna ska vända hem med SM-guldet.

Elfsborgsikonerna

Håll koll på: killen som debuterade i allsvenskan redan 1999. Det handlar om Stefan Ishizaki, 37 år, som nu ger upp efter 392 allsvenska matcher för AIK och Elfsborg. Klubbkamraten Jon Jönsson, 36 år, som vunnit SM-guld med både Malmö FF och Elfsborg får inte nytt kontrakt.

De före detta BP-tränarna

Håll koll på: Vem av de före detta BP-tränarna Kim Bergstrand, 2008–2010, och Stefan Billborn, 2012–2014, som får lyfta bucklan på lördag. Eller snor Malmö guldet från Djurgården och Hammarby?

Nedflyttningsdramatiken

Håll koll på: Bottenträsket där Falkenberg, utan avstängde målvakten Hampus Nilsson, behöver vinna mot bottenkollegan AFC Eskilstuna för att ha en chans att hänga kvar utan kval. För Sundsvall handlar det om att vinna mot AIK om man ska ha en chans att spela i allsvenskan 2020.

Konstgräslaget

Håll koll på: Hammarby som kan få det svårt nästa säsong om plastlagen AFC Eskilstuna och Sundsvall byts ut mot Mjällby och Varberg eller Jönköpings Södra, trion spelar på naturligt gräs.

Tv-resan

Håll koll på: Om C More hinner får sin personal på plats. När Hammarby i näst sista omgången mötte Östersund borta väntade man in försenad personal, matchen blåstes i gång 15 minuter efter utsatt tid. Det håller inte i sista omgången när alla matcher ska starta samtidigt.

Planstormningen

Håll koll på: Sönderklippta nät, förstörda reklamskyltar och ett sabbat plstgräs. Frågan är bara var guldstormningen äger rum? På Östgötaporten, Behrn arena eller på Tele 2?

Vägen mot 2020

Håll koll på: Att silly season börjar direkt efter slutsignalen på lördag.