17-åring sköt BP närmare ny säsong i allsvenskan

1–0 i den första kvalmatchen i Eskilstuna innebär att Brommapojkarna kan kosta på sig att spela oavgjort i nästa möte för att säkra den 16:e och sista platsen i nästa års allsvenska.

Jack Lahne, nyligen fyllda 17 år, visade under hösten varför han är en av allsvenskans mest intressanta spelare i sin åldersgrupp – och väcker intresse från en stor mängd klubbar både inom och utom Sverige. Redan efter tolv minuter i torsdagskvällens match utnyttjade han sin snabbhet, kom fri med Gianluca Curci i Eskilstunas mål och prickade in BP:s segermål.

Det var hans femte fullträff för säsongen – och det hittills klart viktigaste.

Men Lahne varnar för att det kan bli en tuff uppgift i returen:

– De har ett bra anfall, är starka framåt. Nu handlar det om att göra samma sak men bättre hemma, säger Lahne till C More.

– Vi gör en ganska bra första halvlek, men öppnar lite svagt och släpper in målet. Jag tycker att vi ska fortsätta som vi gör. Det gäller att spela smart nu och inte släppa in något mer mål. Det är en match till att spela, sade Eskilstunas tränare Nemanja Miljanovic till C More i halvtid.

På söndag väntar den andra och avgörande kvalmatchen, då Eskilstuna gästar BP på Grimsta IP.