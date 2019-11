30 senaste årens skyttekungar – så gick det sen

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

2018

Paulo José ”Paulinho” de Oliveira, Häcken, 20 mål – går till Israel efter säsongen

Häckens främsta målskytt genom tiderna har gjort elva mål i årets allsvenska, men lämnar nu klubben för spel i israeliska Hapoel Be’er Sheva. Brasilianaren, som hunnit fylla 33 år, kom första gången till Häcken 2007 och spelade där till 2010. Efter spel i Örebro, olika brasilianska klubbar och i Förenade arabemiraten återvände han säsongen 2015 till Häcken.



Foto: Josefine Loftenius/Bildbyrån

2017

Karl Holmberg, IFK Norrköping, 14 mål – skadad och ur form

Spelar kvar i Norrköping. Kontraktet löper dock ut vid årsskiftet och det är osäkert om han blir kvar i klubben. Säsongen 2018 svarade han för nio mål, i år har det bara blivit fyra. Holmberg har inte haft en av sina bättre säsonger och bara startat tio matcher. Under hösten har han missat flera matcher på grund av skadeproblem.



Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån

2017

Magnus Eriksson, Djurgården, 14 mål – lagkapten i USA

Lämnade efter skytteligatiteln Djurgården för spel i San José Eartquakes i MLS, ditvärvad av AIK:s före detta guldtränare Mikael Stahre. Inledningen i USA blev dock tung, Stahre fick sparken och det gick dåligt för laget. Eriksson öppnade för en hemflytt men den här säsongen har det gått betydligt bättre. Eriksson har på 32 matcher gjort sex mål och sju assist och även varit lagkapten ett antal gånger. Har kontrakt med San José även över säsongen 2020.



Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

2016

John Owoeri, Häcken, 17 mål – flyttar runt i Kina

Nigerianen såldes efter skytteligatiteln till kinesiska Baoding Yingli Yitong där han spelade 2017. Har sedan dess bytt klubb tre gånger i Kina, först till Shanghai Shenxin (2018), därefter till Inner Mongolia Zhongyou (2019) och senast till Shaanxi Chang’an Athletic (2019). I de två första klubbarna gjorde han totalt 23 mål på 54 matcher men under 2019 har det blivit skralt med både speltid och mål.



Foto: Peter Holgersson/Bildbyrån

2015

Emir Kujovic, IFK Norrköping, 21 mål – tillbaka i allsvenskan efter misslyckat Europaäventyr

Spelade ett halvår till i Norrköping efter skytteligasegern och togs ut i EM-truppen 2016, såldes därefter till belgiska Gent där succén uteblev. Kujovic hamnade utanför laget och fick inte följa med när laget åkte på träningsläger. I juli 2017 gick Kujovic till Fortuna Düsseldorf i tyska andraligan, där blev det mer spel men inte särskilt många mål. I augusti återvände han till allsvenskan och Djurgården där han gjort fyra mål på åtta matcher.



Foto: Daniel Stiller/Bildbyrån

2014

Lasse Vibe, IFK Göteborg, 23 mål – öste in mål i England

Säsongen 2015 följde dansken upp målsuccén med att göra 16 allsvenska mål för IFK Göteborg, därefter gick han till Championship-klubben Brentford där han på tre ligasäsonger gjorde totalt 36 mål. Men sviten av målrika säsonger fick ett avbrott efter flytten till kinesiska Changchun Yatai 2018. Vibe spelade elva matcher för klubben, men gjorde bara ett mål.

Återkomsten till IFK Göteborg 2019 betydde mycket för klubbens sargade självkänsla. Vibe har bidragit med mycket energi, men missat många chanser och bara gjort fyra mål. Efter årets säsong lämnar han Blåvitt.



Foto: Lennart Månsson/Bildbyrån

2013

Imad Khalili, IFK Norrköping/Helsingborg, 15 mål (7+8) – sparkades av Svennis i Kina

Våren 2014 lånade Helsingborg ut Khalili till Al-Shabab i Saudiarabien för att senare sälja honom till kinesiska Shanghai East Asia där han blev lagkamrat med bland andra Tobias Hysén. Efter ett par månader sparkades tränaren och Sven-Göran Eriksson tog över. Strax efteråt köptes dock Khalili ut från sitt kontrakt och hamnade i stället i Baniyas i Förenade arabemiraten.

I juli 2015 skrev Khalili på för Hammarby där han hade svårt att ta en startplats. 2017 blev han utlånad till Brommapojkarna men återvände inför säsongen 2018 till Bajen där han fått ett lyft under tränaren Stefan Billborn. I februari 2019 förlängde han sitt kontrakt över säsongen 2020.



Foto: Daniel Stiller/Bildbyrån

2012

Waris Majeed, Häcken, 23 mål – blev kvar i Portugal på grund av Guidetti

Efter att skytteligatiteln var säkrad såldes Majeed, som upptäcktes av Häcken när hans ghananska lag spelade Gothia Cup, till Spartak Moskva för 23 miljoner kronor. Konkurrensen bland anfallarna i den ryska klubben var dock övermäktig och i januari 2014 lånades han ut till franska Valenciennes där han gjorde nio mål på 16 matcher. Majeed ville stanna i Frankrike men i stället såldes han till turkiska Trabzonspor.

Sejouren i Turkiet blev dock kort och 2015 var han tillbaka i Frankrike, i Lorient där han gjorde 21 mål på 65 matcher innan han lånades ut till Porto som 2018 köpte loss honom.

Förra säsongen var han utlånad till franska Nantes och i september var han nära en övergång till spanska Alaves, men övergången sprack i sista stund, troligen på grund av att Alaves inte lyckades sälja John Guidetti till belgiska Anderlecht.



Foto: Mats Åstrand/TT

2011

Mathias Ranégie, Häcken/Malmö FF, 21 mål (18+3) – efterlystes av österrikisk polis

Fortsatte göra mål i Malmö under säsongen 2012, fick chansen i landslaget (startade på topp tillsammans med Zlatan Ibrahimovic i en VM-kvalmatch mot Färöarna) och såldes i augusti det året till Serie A-klubben Udinese.

Under tiden i Italien åkte han på en resa till österrikiska Bad Gastain, hamnade i bråk, och dömdes till böter för misshandel. Eftersom Ranégie vägrade betala efterlystes han av österrikisk polis.

2014 skrev han på för Championship-klubben Watford men var för det mesta utlånad: 2104 till Millwall, 2015 till kinesiska Dalian Aerbin, 2016 till Djurgården och 2017 till Udinese. Hösten 2017 skrev Ranégie på ett korttidskontrakt med Häcken och 2018 gick han till Syrianska där han gjorde 15 mål på 23 matcher i division 1. Även den här säsongen har han tillhört Syrianska, men inte spelat i superettan.



Foto: Nils Petter Nilsson/TT

2010

Alexander Gerndt, Gefle/Helsingborg, 20 mål (8+12) – dömdes för misshandel och portades från landslaget

2011 gick det fortsatt bra i Helsingborg och under sommaren såldes gotlänningen till nederländska Utrecht. I december dömdes han dock av Helsingborgs tingsrätt till villkorlig dom och dagsböter för misshandel av sin exfru. Ett år senare fann även hovrätten fotbollsspelaren skyldig, men mildrade domen något.

Efter tingsrättsdomen tog Svenska fotbollförbundets styrelse beslutet att anfallaren inte kunde tas ut i landslaget. Men efter hovrättsdomen var han uttagningsbar på nytt – och spelade senast för Sverige i VM-playoff-matcherna mot Portugal 2013.

2018 sökte Gerndt resning i högsta domstolen, men fallet prövades inte på nytt.

33-åringen har inte återvänt till Sverige utan spelar sedan 2017 i schweiziska Lugano. I Europa League-mötet med Malmö i slutet av oktober gjorde han Luganos mål när MFF vann med 2–1.



Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

2009

Tobias Hysén, IFK Göteborg, 18 mål – målsprutan i division 6 ”är inte klar”

Avslutade en framgångsrik elitkarriär – starkt förknippad med Blåvitt – i fjol. Hade vid tiden för skytteligatiteln spelat i IFK Göteborg sedan 2007, skrev på ett lukrativt proffskontrakt med Shanghai 2014 men var tillbaka i Göteborg två år senare.

Årets säsong har Hysén tillbringat i division 6-klubben Kungsbacka City. Facit? 17 mål på 18 matcher.

Vid sidan av planen har 37-åringen filat på en självbiografi, med en titel som anspelar på pappa Glenn Hyséns klassiska ”Tobbe-är-klar”-kommentar 2007. Boken heter ”Tobias Hysén – jag är inte klar” och släpptes nu i höst.



Foto: Daniel Stiller/Bildbyrån

2009

Wanderson do Carmo, Gais 18 mål – längtar hem och lämnar Helsingborg

Delad skyttekung 2009 trots att Gais slutade elva och länge stred för fortsatt kontrakt. Efter målkavalkaden skrev brassen på ett kontrakt med Feyenoord, men i sista stund avbröts övergången och han blev i stället kvar i Göteborgsklubben.

2011 gick färden dock vidare till saudiarabiska klubben Al-Ahli, men den sejouren blev kortvarig. Efter en återkomst i Gais och därefter spel i Ryssland och Turkiet blev det Helsingborg från 2018. I år har det blivit 20 matcher men inget mål.

Efter säsongen är parterna överens om att bryta kontraktet, då flerbarnspappan saknar sin familj i Brasilien.



Foto: Andreas Hillergren/Bildbyrån



2008

Patrik Ingelsten, Kalmar FF, 19 mål – kämpade med tunga skador

Efter SM-guld och skytteligaseger 2008 ville Ingelsten testa lyckan utomlands. Flytten gick till Nederländerna och Heerenveen, men där blev första tiden tuff. Fot- och tåskador ställde till det och även när han var hel blev speltiden knapp. 2010 flyttade han till Norge (Viking), men drabbades där av en allvarlig knäskada.

2014 återvände han till Sverige (Mjällby) och spelade även elitfotboll i Falkenberg och Gais innan han 2016 gick till Halmia, där han även blev spelande tränare.

Tränarkarriären fortsatte sedan som assisterande i Gais, där Ingelsten i dag är huvudtränare.



Foto: Lennart Månsson/Bildbyrån

2007

Razak Omotoyossi, Helsingborg, 14 mål – hemma efter flyttkarusell

Är inne på elfte klubben sedan han året efter skytteligatiteln lämnade Helsingborg. Men helt lätt har det inte varit. Den beninske anfallaren bytte Skåne mot Saudiarabien för att sedan fortsätta karriären i Frankrike, Sverige igen (Gais och Syrianska), Egypten, Turkiet, Marocko två gånger om, Saudiarabien igen, Ghana och Benin.



Foto: Nils Jakobsson/Bildbyrån

2007

Marcus Berg, IFK Göteborg, 14 mål – har tystat kritikerna

Kritiken har varit hård efter många mållösa matcher i landslaget. Men i EM-kvalmötet mot Spanien senast var det Berg, som lämnat Al Ain i Förenade arabemiraten för ryska Krasnodar, som nickade in 1–0 på Friends arena i en match som skulle sluta 1–1. Målet kan bli viktigt för Sverige. I november avgörs Blågults kvalöde borta mot Rumänien och hemma mot Färöarna. Berg – som efter tiden i allsvenskan även har spelat i Groningen, Hamburg, PSV Eindhoven och Panathinaikos – lär ha en startplats på topp.



Foto: Björn Tilly/Bildbyrån

2006

Ari da Silva Ferreira, Kalmar FF, 15 mål – brassen som blev ryss

Efter Kalmartiden blev det Nederländerna (AZ Alkmaar 2007–10), och därefter ryska ligan för den Brasilienfödde anfallaren. Ari har spelat i Spartak Moskva, Krasnodar och Lokomotiv Moskva. I juli 2018 blev han rysk medborgare. Ett par månader senare togs han ut i ryska landslaget, och hoppade bland annat in mot Sverige på Friends arena i Nations League förra hösten – när blågult vann mot ryssarna med 2–0.

På klubbnivå är 33-åringen lagkamrat med Marcus Berg, Kristoffer Olsson och Viktor Claesson i Krasnodar.



Foto: Lennart Månsson/Bildbyrån

2005

Gunnar Heidar Thorvaldsson, Halmstad, 16 mål – tillverkar chips av fisk

Den enda islänningen som vunnit allsvenskans skytteliga spelade i nio klubbar – och sju länder – från det att han lämnade Halmstad 2006 till det att han avslutade karriären i fjol. På en många gånger skadedrabbad väg betade han av Hannover, Vålerengen, Esbjerg, Reading, Fredrikstad, IFK Norrköping, Konyaspor, BK Häcken och hemklubben Västmannaöarna.

Fyrbarnspappan berättade i en intervju i fjol att han startat ett företag som sysslar med torrfisk – som ska säljas som ”som chips” på pubar hemma på Island.



Foto: Lennart Månsson/Bildbyrån

2004

Markus Rosenberg, Halmstad, 14 mål – kan avsluta karriären med SM-guld

Återvände till allsvenskan – och Malmö FF – 2014 efter ett decennium i Nederländerna, Tyskland, Spanien och England. Tillbaka i MFF, där han även spelade innan utlåningen till Halmstad 2004, har Rosenberg både i seriespel och Europaspel visat att han fortsatt är en av svensk klubblagsfotbolls viktigaste spelare.

Nu tackar lagkaptenen för sig. Lördagens match borta mot Örebro blir hans sista i allsvenskan. Det kan sluta med SM-guld – i så fall 37-åringens fjärde med klubben.



Foto: Lennart Månsson/Bildbyrån

2003

Niklas Skoog, Malmö FF, 22 mål – fortfarande engagerad i MFF

Hade redan vunnit skytteligan 1995, då för Västra Frölunda IF. Efter fem mål mer i MFF-tröjan åtta år senare – sedan Skoog några år tidigare återvänt till Sverige efter proffsår i Tyskland, och 2001 kommit till Malmö som ersättare till Zlatan Ibrahimovic – blev det sedan SM-guld 2004. Sedan kom ett par skadefyllda år för MFF-ikonen som lånades ut till Mjällby innan han avslutade elitkarriären 2009 och senare varvade ner i Näset i division 5.

Skoog är i dag 45 år och engagerad i MFF:s akademier.



Foto: Lennart Månsson/Bildbyrån

2002

Peter Ijeh, Malmö FF, 24 mål – tränare i skandalomsusat gärdsgårdslag

Den Nigeriafödde anfallaren fortsatte efter MFF-tiden spelarkarriären i IFK Göteborg, FC Köpenhamn, Viking, Syrianska och Gais innan han slutade spela på grund av astma. Han har därefter varit huvudtränare för Assyriska BK i Göteborg och var så sent som i våras tränare för United Africa i division 4 – en klubb som under året har varit i blåsväder då domare vägrat döma deras matcher.

Efter skytteligasegern försökte sig Ijeh även på en sidokarriär som hiphop-artist.



Foto: Rickard Nilsson/Bildbyrån

2001

Stefan Selakovic, Halmstad, 15 mål – spelaragent och division 6-spelare

Flyttade efter skytteligatiteln till nederländska Heerenveen där han gjorde fyra säsonger, därefter blev det spel i IFK Göteborg i åtta säsonger (bland annat SM-guld 2007), innan han avrundade elitkarriären med en säsong i Halmstad. Numera jobbar Selakovic som spelaragent, men fotbollsskorna drar 42-åringen fortfarande på sig ibland. Den gångna säsongen spelade han i Kungsbacka City och var med och vann lagets division 6-serie.



Foto: Björn Larsson/Bildbyrån

2000

Fredrik Berglund, Elfsborg, 18 mål – tränar superettanlag och kränger skor

Samarbetet med Anders Svensson bäddade för att bli millenniets förstag allsvenska målkung. Ett år senare gick flytten till nederländska Roda, men succén uteblev. ”Bella” lånades ut och tillbaka till Elfsborg innan han fortsatte karriären i Danmark, Elfsborg igen och Norge.

Avslutade elitkarriären 2011 efter skadeproblem. Har de senaste åren tillhört ledarestaben i superettanklubben Norrby IF. Har även gett sig in i skobranschen med ett eget skomärke.



Foto: Björn Larsson/Bildbyrån

1999

Marcus Allbäck, Örgryte, 15 mål – blev Hamréns högra hand

Målformen 1999 ledde rakt in i landslaget. Där tog han en av de sista platserna till EM 2000 och blev kvar som spelare till 2008. Allbäck spelade fem stora mästerskap (tre EM och två VM) och tillhörde under tiden klubbar som Heerenveen, Aston Villa, Hansa Rostock och FC Köpenhamn. Efter landslagskarriärens slut avrundade han karriären i Örgryte och hjälpte Göteborgsklubben upp till allsvenskan efter serieseger i superettan 2008.

Tiden i blågult var heller inte över. 2009–2016 var Allbäck spelaransvarig i Erik Hamréns landslag, och fick då uppleva ytterligare två EM-slutspel. Efter det uppdraget inledde han en karriär som agent.



Foto: Rickard Nilsson/Bildbyrån

1998

Arild Stavrum, Helsingborg, 18 mål – hyllad romanförfattare

”31 år på gress” – så heter Stavrums roman från 2008, utgiven tio år efter skytteligatiteln i allsvenskan. Norrmannen spelade efter Helsingborgstiden i Skottland, Turkiet och Tyskland innan han avslutade karriären 2004 hemma i Molde. Hans bok handlar om fotbollsspelaren ”Joachim”, just i Molde, som på karriärens höst tappar fokus på grund av kvinnor och festande. I DN 2008 utsågs boken till en av årets bästa sportböcker.

Utöver romaner har Stavrum skrivit för norska och skotska tidningar.



Foto: Bildbyrån

1997

Mats Lilienberg, Halmstad, 14 mål – bildade anfallspar med Zlatan

Karriärens andra skytteligatitel kom i Halmstad, under guldåret 1997. Där spelade han ihop med Fredrik Ljungberg och gjorde fyra mål i lagkamratens avskedsföreställning inför dennes flytt till Arsenal. Lilienberg själv fortsatte i Malmö FF där han allt som oftast bildade anfallspar med Zlatan Ibrahimovic. När konkurrensen i MFF hårdnade flyttade han 2002 tillbaka till Trelleborg, klubben där han vunnit skytteligan i nio år tidigare.

Då Trelleborg åkte ur allsvenskan 2004 var elitkarriären slut. Lilienberg har därefter varit tränare för flera lag i lägre divisioner (Hörby FF, Höörs IS och Lödde IF).



Foto: Lennart Månsson/Bildbyrån

1997

Christer Mattiasson, Elfsborg, 14 mål – bytte in sig själv i Svenska cupen

Efter den delade skytteligasegern fortsatte karriären ett år i Elfsborg innan Mattiasson drog på sig tröjor för AIK, Lillestrøm, Djurgården och Brommapojkarna. 2006 inleddes en tränarkarriär. 2014 gjorde han ett spektakulärt inhopp när han bytte in sig själv i Svenska cupen, i förlängning mot IK Uppsala. I den matchen blev det även ett mål i straffavgörandet för den forne skyttekungen, när Valsta Syrianska vann mötet. Har 2019 varit huvudtränare för Sollentuna FK i division 1.



Foto: Bildbyrån

1997

Dan Sahlin, Örebro, 14 mål – bandyspelaren som fick sjukhussjuka hjälper ensamkommande

Spelaren som i inledningen av karriären även spelade bandy på elitnivå (med Västerås SK) delade segern i skytteligan trots att han var skadad under stora delar av hösten 1997. Direkt efter säsongen opererade han ljumskarna och skadorna fortsatte sedan senare i karriären, i danska Ålborg. Då handlade det om foten.

Efter en operation kom fler bakslag. Sahlin hade drabbats av sjukhussjuka. I två års tid försökte han komma tillbaka till fotbollen – men karriären var över.

Efter karriären har Sahlin bland annat drivit företag som takläggare och sysslat med profilreklam. Han har även jobbat med integration på Kungälvs kommun och coachat ett lag med ensamkommande unga.



Foto: Bildbyrån

1996

Andreas Andersson, IFK Göteborg, 19 mål – dyraste AIK–värvningen

Är kanske mest känd för sitt avgörande mål i VM-kvalet mot Turkiet i Istanbul 2001, ett mål som tog Sverige till VM-slutspelet 2002 i Japan/Sydkorea. Andersson fick hoppa in alla VM-matcherna och var nära att bli målskytt mot Argentina. Totalt gjorde han åtta mål på 43 landskamper.

Svensk mästare med IFK Göteborg 1996 innan livet som utlandsproffs väntade. AC Milan lär ha betalat 20 miljoner till Blåvitt. Det blev bara 13 matcher i Milan och sedan 27 matcher i Newcastle United innan Andersson 1999 återvände till Sverige och AIK som klubbens då dyraste värvning någonsin. Skador tvingade Andersson att sluta. Han spelade sin sista match 2005 och hyllades av 18.000 på Råsunda. Efter den aktiva karriären Andersson bland annat arbetat som scout, varit tränare i AIK, Mariestad och var under ett tag både tränare och klubbchef i Degerfors. I dag är han tränare för IFK Stocksunds damlag i division 4.



Foto: Bildbyrån

1995

Niklas Skoog, Västra Frölunda, 17 mål – blev dubbel skyttekung

Se 2003.



Foto: Bildbyrån

1994

Niclas Kindvall, IFK Norrköping, 23 mål – bytte boll mot penna

Vann skytteligan under det lyckade svenska VM–året 1994. Framgången ledde till ett kontrakt med Hamburg SV. Men proffssejouren i Tyskland blev mindre lyckad. Han spelade bara 19 matcher (två mål) på tre år i Bundesliga (1994–97). Återvände sedan till Sverige och avslutade elitkarriären med fyra år i Malmö FF. Där han står noterad för 23 mål på 83 matcher under 1997–2000. Fotbollen har varit en central roll i Niclas Kindvalls liv. Pappa Ove är en av Sveriges bästa spelare genom tiderna och belönades med Bragdguldet 1969. Kindvall jr föddes i Rotterdam. I dag arbetar han som journalist.



Foto: Lennart Månsson/Bildbyrån

1993

Henrik Bertilsson, Halmstad, 18 mål – nickade Falkenberg till superettan

Slet av korsbandet på hösten under succéåret och missade då ett proffskontrakt med Valencia. Gjorde i stället en säsong i franska Martigues (1994–95) men flyttade därefter hem till Sverige för fortsatt spel i Örgryte och sedan Halmstad på nytt, där han blev svensk mästare 2000. Avslutade elitkarriären med att nicka upp Falkenberg i superettan 2002.

Trappade ner i Arvidstorps IK som 35-åring och inledde en civil karriär som försäkringsspecialist.



Foto: Bildbyrån

1993

Mats Lilienberg, Trelleborg, 18 mål – blev dubbel skyttekung

Se 1997.



Foto: Bildbyrån

1992

Hans Eklund, Öster, 16 mål – hittade aldrig nätet i landslaget

Gjorde totalt 132 mål i allsvenskan, men i landslaget gick det sämre för Österspelaren. Han fick chansen sju gånger, men blev aldrig målskytt. Eklund var ett av ett av de första utlandsproffsen i Kina (Dalian Shide), men var även verksam i Schweiz (Servette) och Danmark (Viborg). Smålänningen från Mönsterås valde efter den aktiva karriären att bli tränare. Han började i Helsingborgs IF, resan fortsatte till danska Viborg, Landskrona Bois och Kalmar FF. Nu är han verksam i Falkenbergs FF som kämpar för sitt allsvenska kontrakt.



Foto: Bildbyrån

1991

Kennet Andersson, IFK Göteborg, 13 mål – målgesternas VM-hjälte blev sportchef

Eskilstunas 193 centimeter långe anfallare var en gåva till svensk fotboll och en av de stora under 1990-talet. Hans stora genombrott kom under USA-VM 1994 då han gjorde fem mål. Under VM blev Andersson känd för sina målgester. Totalt blev det 31 mål på 83 landskamper, den sista spelade han 2000.

Förutom en lyckad proffskarriär i belgiska Mechelen var han under karriären proffs i Frankrike (Lille och Caen) och Italien (Bari, Bologna, Lazio). Han avslutade elitfotbollslivet i turkiska Fenerbahce 2002 men gjorde ett kort gästspel i Gårda SK några år senare.

Är i dag sportchef i IFK Göteborg.



Foto: Bildbyrån

1990

Kaj Eskelinen, IFK Göteborg, 10 mål – blev derbyhjälte för Hammarby

Trots skytteligatiteln fick Eskelinen aldrig spela någon landskamp. Proffsklubbarna stod inte i kö, men han fick i alla chansen i Norge. Han spelade en säsong i SK Brann 1993 innan han återvände till Sverige, till Djurgården 1994. Där stannade han fyra år, men det gick inget vidare för laget som jagade en plats i allsvenskan. Eskelinen hade därefter några anbud från utlandet, men valde Hammarby. Bland Hammarbys fans blir han mest ihågkommen för att ha avgjort ett derby mot AIK 1998 inför 30.000 åskådare på Råsunda. Kaj Eskelinen spelade i Hammarby till 2000, innan han avrundade karriären i Café Opera. Under 2019 har Kaj Eskelinen varit tränare i division 3-laget Märsta IK.



Foto: Bildbyrån

1989

Jan Hellström, IFK Norrköping, 16 mål – gjorde totalt 113 allsvenska mål

Räknas som en av IFK Norrköpings största spelare genom tiderna, gjorde 113 mål i allsvenskan, några för Örgryte. 1989 vann Hellström både skytteligan och SM-guld med Norrköping – en av karriärens höjdpunkter. ”Hella” var en utpräglad målskytt och jagades av flera proffsklubbar, men han fick aldrig någon karriär i utlandet. Han spelade i landslaget under fyra år och gjorde stor succé i OS-fotbollen 1988 i Seoul med tre mål. Spelade sista året i IFK Norrköping 1994, trappade ner i division 4 med Hagahöjdens BK och avslutade sin aktiva karriär i Åby IF 1999.

Jobbar i dag i tryckeribranschen och är frekvent besökare på IFK Norrköpings matcher.