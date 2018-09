AIK:s första förlust för säsongen – guldstriden tätnar

Med nio poäng upp till serieledande AIK var tabellfyran IFK Norrköping närmast piskat att vinna hemmamötet med Gnaget för att inte tappa för mycket i toppstriden.

Utan skadade U21-landslagsmannen Filip Dagerstål och danska duon Kasper Larsen och Alexander Jakobsen skulle östgötarna ta upp jakten för att försöka vara med och slåss om SM-titeln på allvar.

Men det var gästerna som inledde bäst och skapade den första farliga chansen. Landslagsmannen Sebastian Larsson spelade fram Tarik Elyounoussi, som prickade stolpens utsida.

Stabilt och säkert försvarsspel från båda lagen gjorde det annars svårt att skapa vassa lägen.

Det krävdes att någon bröt mönstret, som hemmalagets Simon Thern lyckades med i 40:e minuten.

Mittfältaren dribblade sig snabbt till sig skottläge – och fick till en tung projektil, som Oscar Linnér tvingades till en högklassig räddning för att klara.

Ingen fullträff av Thern den gången – men det skulle ändå visa sig vara 26-åringens eftermiddag.

Inom loppet av nio minuter i den andra halvleken ordnade han nämligen två raka mål mot klubben han var utlånad till förra säsongen.

1–0 i 53:e minuten var ett tungt distansskott som smet in alldeles vid den vänstra stolpen – och 2–0 bara nio minuter senare en nick efter hörna som styrdes in via gästernas försvarare Per Karlsson.

– Jag hade en skön känsla inför den här matchen och den visade sig ju stämma (skratt). Jag hade inga problem att fira med fansen efteråt. Finns ingen anledning att hålla igen när man vinner en sådan här viktig match, tycker det där är överdrivet att man ska visa respekt mot sitt tidigare lag.

AIK var innan söndagens drabbning obesegrat med 14 segrar och sex oavgjorda – samt 38–11 i målskillnad.

Men nu åkte man på sin första förlust för säsongen. Vinner Hammarby borta mot Sirius på måndag så knaprar Söderlaget in på Gnaget – endast två poäng skulle i det läget skilja Storstockholmsklubbarna åt i tabellen.

Inför 14.202 åskådare på Östgötaporten på söndagen spelade det ingen roll vad AIK hittade på. Inte ens skyttekungen Henok Goitom i ett friläge klarade av att överlista IFK-målvakten Isak Pettersson.

AIK:s tränare Rikard Norling var förstås besviken över första förlusten i allsvenskan sedan 10 augusti i fjol – totalt 32 matcher stannade den förlustfria sviten på.

– Simon Thern var en av de vi förberedde oss extra på att tygla i spelet och med facit i hand lyckades vi inte så bra med det. Vi får göra som efter den tunga förlusten mot Nordsjälland, gå samman som grupp direkt igen, säger Norling.

Guldracet tätnar. Vinner Hammarby borta mot Sirius under måndagen är man bara två poäng efter AIK. IFK är sex och Malmö sju poäng efter.

– Vi har absolut chans att slåss om titeln. De andra topplagen möter varandra och vi har bara Malmö kvar att spela mot där. Men nu är förstås alla matcher extremt viktiga, säger Simon Thern.