AIK vände och vann – Stefanelli matchvinnare

Lagen möttes så sent som i fredags. Då vann AIK med 2–0, båda målen gjorda av Nabil Bahoui.

AIK-tränaren Rikard Norling valde en identisk startelva. Kim Bergstrand i Sirius gjorde tre förändringar, och valde även att släppa 4–3–3 till förmån för 3–4–3 för att kunna pressa högre upp i planen.

AIK fick en drömstart och tog ledningen redan i den sjunde minuten. En utsökt lyftning på djupet från Kristoffer Olsson nådde Anton Saletros som helt fri med rullade in bollen mellan benen på Siriusmålvakten Karim Fegrouch.

Men målet gav falsk trygghet. Och repliken från Sirius kom nio minuter senare. Moses Ogbu visade styrka i luftrummet mot Robin Jansson och nickade ner till mittfältaren Christer Gustafsson som löpte in på djupet och avslutade stenhårt i nättaket.

Och i den 28:e minuten blev ett illa organiserat AIK-försvar på nytt överspelat. Axel Björnström lirkade på vänsterkanten, spelade Skhodran Maholli som förlängde till en totalt omarkerad Ogbu, som styrde in 2–1 från nära håll.

För att få in bättre attityd i ett tillbakalutat AIK valde Norling att göra två byten redan i halvtid. In med Daniel Sundgren, för att täta högerkanten, där Ahmed Yasin var aningen obekväm i rollen som kantspelare under första halvlek. Innebar att Enoch Kofi Adu fick kliva av, och att Yasin flyttades in centralt på mittfältet. Dessutom ett rakt byte där Nicolás Stefanelli ersatte Henok Goitom i frontlinjen.

Bytena fick avsedd effekt. Det var piggare ben i AIK i andra halvlek. Och i den 64:e minuten kom kvitteringen. En härlig chip från Saletros till Stefanelli, som drog till med vristen vid första stolpen.

Nu tog AIK över matchen helt. Pressade ner Sirius djupt på egen planhalva. Och till slut kom också segermålet, med tio minuter kvar. En utsökt passning från Saletros innebar friläge för Bahoui. En försvarare nickade undan, men rakt i gapet på måltjuven Stefanelli.